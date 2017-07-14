В Кировском районе Волгограда будет временно ограничена подача воды. Ограничение водоснабжения связано с проведением работ по обновлению участка водовода диаметром 110 мм. Подача воды будет ограничена с 7:30 15 июля до 00:30 16 июля по следующим адресам:

— ул. Коломенская, дд. № 46 — 70;

— ул. Бородинская, дд. № 25-43;

— ул. Ляпунова, дд. № 27-37;

— ул. Роменская, дд. №28-42.

В период проведения работ подрядной организацией будет дополнительно организован подвоз воды. Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.