В Кировском районе реализуется первый этап по ликвидации крупной свалки. К этому дню территория освобождена от первых 20 тысяч кубометров отходов пятого класса.

На сегодняшний день выполнены подготовительные работы: по периметру свалки установлены более 10-ти предупреждающих об опасности знаков; заблокированы подъезды для несанкционированного размещения отходов; расчищена от мусора и отремонтирована дорога, по которой транспортируются отходы; организованы площадки для стоянки автотранспорта; оборудована хозяйственная зона.

Все работы ведутся по графику, темпы будут увеличиваться по мере расширения площади работ. Сейчас отходы пятого класса опасности транспортируются на лицензированный полигон — вывезено порядка 20 тысяч кубометров, всего планируется вывезти 37 тысяч кубометров неопасного мусора. Основная часть — отходы 3 и 4 классов, в том числе загрязненные химическими веществами грунты, — будут доставляться на объект обезвреживания и утилизации. Вывоз осуществляется в строгом соответствии с графиком и преимущественно по ночам, чтобы избежать загруженности автомагистралей. Ежедневно на работах задействованы порядка 35 большегрузов.

Учитывая сложность проводимых работ, на объекте осуществляется круглосуточный контроль, в том числе с привлечением специалистов лаборатории. Для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций профильным комитетом инициировано создание рабочей группы, в состав которой вошли представители уполномоченных органов всех уровней государственной власти.