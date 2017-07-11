Благодаря победе в грантовом конкурсе «Территория РУСАЛа», наряду с действующим скалодромом в МУ «Городской оздоровительный центр для детей и молодежи «Орленок» появился веревочный парк «Вертикаль». В торжественной церемонии открытия приняли участие представители администрации Волгограда и Волгоградского алюминиевого завода, глава регионального комитета молодежной политики, олимпийская чемпионка Елена Слесаренко.

Отметим, что три проекта под авторством сотрудников и воспитанников муниципальных учреждений сферы молодежной политики Волгограда вошли в число победителей конкурса проектов социальной программы «Территория РУСАЛа». Среди них – проект оздоровительного центра «Орленок» – веревочный парк «Вертикаль». В рамках церемонии открытия гостей «Орленка» познакомили с веревочным парком, провели для них экскурсию по лагерю и палаточному городку, на «Вертикали» прошли первые детские соревнования.

Справка: Веревочный парк – это комплекс спортивно-туристических этапов разной сложности для проведения спортивных мероприятий и активного отдыха детей, подростков и молодежи. Все препятствия веревочного парка объединены в маршруты в зависимости от их сложности и тематической направленности.

По словам авторов проекта, «Вертикаль» станет отличной туристической площадкой для подростков и молодежи города. На сооружениях ежедневно могут проходить тренировочные занятия, соревнования и другие мероприятия.

Напомним, итоги конкурса проектов социальной программы «Территория РУСАЛа» были подведены в мае этого года. Экспертное жюри и жители городов России поддержали 108 инициатив, и теперь в городах присутствия РУСАЛа будут созданы общественные и культурные пространства, обустроены дворы и микрорайоны, а также проведены городские события: фестивали, выставки, открытые кинопоказы, интерактивные экскурсии, городские пикники.