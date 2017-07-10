В Волгограде продолжаются плановые работы по подготовке котельных к зиме. На время ремонта котельные города необходимо останавливать для проведения требуемых работ. В связи с этим жители будут временно отключены от горячего водоснабжения. Воду будут отключать не всем сразу, а поэтапно в каждом районе.

Во время плановых ремонтов меняются изношенные узлы и агрегаты, чистятся котлы и газовые горелки, ремонтируются контрольно-измерительные приборы и оборудование, проводится ревизия всей электрической части и при необходимости — замена. Планово-предупредительный ремонт котельных — необходимая и едва ли не самая важная часть подготовки к будущему отопительному сезону.

Отключения планируются с 08.00 дня, указанного как дата начала отключения, и до 24.00 даты, по которую прекращается ГВС. При этом возможно возобновление горячего водоснабжения раньше указанного срока.

С полным графиком отключения горячей воды можно ознакомиться ниже:

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

С 4 по 17 июля 2017 года

Ул. Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а

Детский сад № 321

Медицинские учреждения: поликлиники №1, 17

С 11 по 24 июля 2017 года

Ул. Ладыгина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13

Ул. Тракторостроителей, 1, 3, 5, 7, 11, 1а (2 корпуса общежития)

Ул. Ушакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12

Детский сад № 389

Школы: № 4, Волгоградский мужской педагогический лицей

Медицинские учреждения: клиническая больница № 4, поликлиника № 1, детская поликлиника

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 13 по 15 июля 2017 года

Ул. Еременко, 142, 142а, 144, 146

Ул. Депутатская, 4, 6, 9а, 11а, 15а

Ул. Пельше, 9, 11, 13, 15

Ул. Таращанцев, 55, 61, 63

Ул. Титова, 20а

Детские сады: № 59, 60, 291

Стоматологическая поликлиника № 6

Школа № 98

С 13 по 27 июля 2017 года

Ул. Аэрофлотская, 62

Ул. Бажова, 7, 9

Ул. Еременко, 35

Ул. Качалова, 48, 52

Пр. Металлургов, 72, 74, 76, 78

Ул. Поддубного, 3, 15/1, 25, 27, 29, 31

Ул. Титова, 36а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Ул. Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 24, 26, 28

Ул. Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68

Детские сады: № 96, 273, 286, 294, 329, 375, 392

Медицинские учреждения: клиническая больница №12, подразделение №2 областного противотуберкулезного диспансера, детская поликлиника № 1, областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, поликлиника №2

Школы: школа-сад «Росток», школа № 32, школа-интернат № 6 и № 3

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

С 30 июня по 29 августа 2017 года

Школа-интернат «Созвездие»

С 4 по 17 июля 2017 года

Ул. Ангарская, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71, 71а, 71б, 108, 112, 114, 116

Ул. Римского-Корсакова, 8

Ул. Рыбалко, 3, 8, 10, 12, 12а, 14, 14 б, 16

Детский сад № 355

Медицинские учреждения: поликлиника № 30, клиническая больница скорой медицинской помощи № 25, областной онкологический диспансер №1, станция скорой помощи, судмедэкспертиза, областная детская клиническая больница, областной клинический госпиталь ВОВ

С 25 июля по 7 августа 2017 года

Ул. 8-й Воздушной Армии, 9, 11, 15, 15а, 19

Б-р 30-летия Победы, 6, 15а, 15г, 15д, 16, 17а,17б, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 38

Ул. Качинцев, 108, 108а, 110, 112

Ул. Московская, 5а, 6а

Ул. Новодвинская, 19а, 42, 44, 50, 52, 54, 40, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72

Ул. К. Симонова, 18, 20, 22, 24, 26

Детские сады: № 262, 350

Школы: №102, гимназия № 11, музыкальная школа № 2

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 17 по 18 июля 2017 года

Ул. Скосырева, 1а, 1б

Научное общество учащихся «РОСТО»

Строительный колледж

С 18 по 31 июля 2017 года

Ул. Комсомольская 6

Ул. Краснознаменская, 6, 7, 8

Ул. Ленина, 5, 6, 11, 25

Пр. Ленина 2, 2а, 5, 6

Ул. Порт-Саида, 7а

Ул. Советская, 3

Детские сады: № 111, центр развития ребёнка № 2

Роддом № 2

Школы: гимназия №3

Прочие потребители: цирк, Сурские бани

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

С 4 по 17 июля 2017 года

Комитет гражданской защиты населения

С 19 по 31 июля 2017 года

Ул. Ардатовская, 2

Ул. Буханцева, 48, 50, 66

Ул. Клубная, 13

Ул. Чигиринская, 2

Детские сады: № 30, 32, 55, 115

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 11 по 24 июля 2017 года

Ул. Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7

Ул. Аджарская, 16, 18, 35, 37

Ул. К.Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19

Ул. Л.Толстого, 1а, 1б, 5, 5а, 7

Ул. Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20

Ул. Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21

Ул. Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12

Детский сад № 334

Школа № 93

С 25 июля по 7 августа 2017 года

Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов

КИРОВСКИЙ РАЙОН

С 1 июня по 1 сентября 2017 года

Детский сад № 190

Школы: № 112, школа-интернат № 4

С 28 июля по 10 августа 2017 года

Родильный дом № 3

С 27 июля по 9 августа 2017 года

Военный городок № 5, 6, 7, 8, 9, 10

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

С 13 по 14 июля 2017 года

Медицинские учреждения: клиническая больница № 15, роддом № 4

С 13 по 26 июля 2017 года

Б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37

Пр. Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62

Ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34

Ул. Доценко, 35а

Ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22

Ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а

Ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55

Ул. Тельмана, 14, 19

Детские сады: № 332, 343, 352, 361, 370, 374, 381

Медицинские учреждения: детская поликлиника № 26; больница №22

Школы: № 62, 65, 75, 120, гимназии № 2, 6, 7

С 27 июля по 9 августа 2017 года

Ул. Алийская, 16, 18

Ул. Героев Малой Земли, 36, 38, 40, 42, 51, 55

Ул. Сидорова, 3

Ул. Судостроительная, 39, 43, 45

Ул. Электростальская, 11

Детские сады: № 16, 79, 138

ПТУ № 19