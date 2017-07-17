В минувшие выходные в рамках празднования Дня металлурга на площади Павших Борцов состоялось уникальное светомузыкальное представление «ALхимия света», организатором которого выступил «РУСАЛ». Мероприятие собрало немало зрителей, которые хотели стать непосредственным участником шоу. Да, да каждый пришедший мог стать частью представления и увидеть проекцию своего фото на здание гостиницы «Волгоград», авторы лучших фото получили призы.

Световое шоу «ALхимия света» от «РУСАЛа» размыло грани реальности и погрузило зрителей в мир фантастики, где самые смелые мечты воплощаются в жизнь. Во время представления зрители узнали историю самого легкого металла — алюминия, а также самой нелегкой профессии — металлурга. Машины, поезда, самолеты и это ещё не все, что можно создать из этого металла. А воплощают все это в жизнь люди, которые не боятся жара печи и трудностей в работе — металлурги.

Картинки менялись одна за одной, вот лаборатория алхимиков и через мгновение на вас летит самолет, а затем строится старинное авто, которое перевоплощается в современный спорткар. Через мгновение на картинке уже строится мост, по которому мчится поезд. Музыкальное сопровождение и рассказ из истории давал ощущение более полного погружения в происходящее.

Шоу было уникально тем, что изображение проецировалось не в одной плоскости, а охватывало каждую часть здания. Именно поэтому картинка смотрелась отчетливей. Также в рамках мероприятия были организованны и развлекательные активности — Kiss Cam и Dance Cam, во время которых оператор транслировал на здание крупные планы зрителей. А перед самым началом светового представления зрителей «зажгли» участники кавер-группы «Метро». Ну а ко всему прочему, во время шоу был проведен конкурс на внимательность. Самый внимательный зритель получил суперприз от РУСАЛа. Завершилось шоу дискотекой с видео-проекцией на здание.

Ну а если вас там не было, предлагаем посмотреть наш фото и видео отчет.