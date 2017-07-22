В связи с работами по подключению нового водовода в частном секторе Советского района временно отключат воду. Работы по прокладке нового водовода диаметром 100 мм на ул. Днепростроевской проводились в рамках инвестиционной программы «Концессий водоснабжения». Стоит отметить, что состояние изношенной водопроводной трубы в частном секторе Советского района много лет доставляло неудобства жителям близлежащих улиц. Благодаря проведенным работам уже в этот понедельник будет произведена врезка новой трубы в водопроводные сети города.

В связи с подключением участка водовода к системе водопровода с 07:00 24 июля до 9:00 25 июля будет временно ограничено водоснабжение нескольких улиц частного сектора Советского района:

Частный сектор:

Ул. Днепростроевская,

Ул. Кабардинская,

ул. Каральская,

ул. Красноволжская,

ул. Крестьянская,

ул. Новочеркасская,

ул. Районная,

ул. Садовая,

ул. Смычки,

ул. Тракторная,

ул. Шефская.

В период проведения работ будет дополнительно организован подвоз воды. График подвоза воды.

Круглосуточный контакт-центр компании (тт. 99-67-96, 606-600) предоставит жителям оперативную информацию по передвижению водовозок, а также проконсультирует жителей по вопросам поступления воды в дома.

Необходимо отметить, что отключение воды в связи с модернизацией Кировских ВОС, которое произойдет 21-23 июля, не затронет перечисленные выше улицы. На выходных у жителей этих улиц вода будет.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.