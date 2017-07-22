В связи с работами по подключению нового водовода в частном секторе Советского района временно отключат воду. Работы по прокладке нового водовода диаметром 100 мм на ул. Днепростроевской проводились в рамках инвестиционной программы «Концессий водоснабжения». Стоит отметить, что состояние изношенной водопроводной трубы в частном секторе Советского района много лет доставляло неудобства жителям близлежащих улиц. Благодаря проведенным работам уже в этот понедельник будет произведена врезка новой трубы в водопроводные сети города.
В связи с подключением участка водовода к системе водопровода с 07:00 24 июля до 9:00 25 июля будет временно ограничено водоснабжение нескольких улиц частного сектора Советского района:
Частный сектор:
Ул. Днепростроевская,
Ул. Кабардинская,
ул. Каральская,
ул. Красноволжская,
ул. Крестьянская,
ул. Новочеркасская,
ул. Районная,
ул. Садовая,
ул. Смычки,
ул. Тракторная,
ул. Шефская.
В период проведения работ будет дополнительно организован подвоз воды. График подвоза воды.
Круглосуточный контакт-центр компании (тт. 99-67-96, 606-600) предоставит жителям оперативную информацию по передвижению водовозок, а также проконсультирует жителей по вопросам поступления воды в дома.
Необходимо отметить, что отключение воды в связи с модернизацией Кировских ВОС, которое произойдет 21-23 июля, не затронет перечисленные выше улицы. На выходных у жителей этих улиц вода будет.
Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.
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