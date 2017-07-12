В скором времени начнутся работы по экологической реабилитации ериков Чайка и Старый Каширин, а также озер Проклятое, Камышистое, Кружное Среднеахтубинского района. Эти мероприятия необходимы не только для обводнения территории Волго-Атубинской поймы и сохранения уникальной экосистемы, но и для развития сельского хозяйства и повышения качества жизни людей.

Одним из самых протяжённых и значимых для экосистемы объектов, который предстоит реабилитировать, является ерик Чайка. 3,6 километров тракта обеспечивают подачу воды в одноименное озеро. В настоящее время глубина чаши достигает всего 1,5 метра. После реабилитации составит 2,5-3 метра. Как отмечают специалисты облкомприроды, емкость озера может увеличиться в шесть раз.

Эти мероприятия направлены на поэтапное восстановление естественного состояния пойменной территории, создание сбалансированной экосистемы с действующим механизмом самоочищения. Об этом свидетельствуют предварительные этапы весеннего половодья: сегодня в пойме больше всего воды там, где проведены работы по расчистке русел.

«Мы в 2014 году определили приоритеты для развития поймы: наполнение ериков и озер водой, наведение порядка в землепользовании, ликвидация несанкционированных свалок. И сегодня мы видим позитивные изменения, это реальные результаты системной работы», — подчеркнул губернатор Андрей Бочаров во время рабочей поездки в Волго-Ахтубинскую пойму в мае.