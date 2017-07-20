В парке ЦПКиО уже начаты работы по масштабной реконструкции парковой зоны. На днях на объекте состоялось выездное заседание рабочей группы депутатов Волгоградской городской Думы. Ход реконструкции проинспектировали представители фракции «Единой России» гордумы во главе с ее руководителем Алексеем Волоцковым.

Месяц назад власти региона и Волгограда подписали соглашение с инвестором на комплексную реконструкцию Центрального парка культуры и отдыха. В соответствии с документом, инвестор – ООО «Парк», признанный победителем конкурса на право заключения инвестиционного соглашения, – обязуется за свой счет кардинально преобразить ЦПКиО. Объем инвестиций масштабного проекта только на первом этапе его реализации составит более 330 млн. рублей. Вход в парк будет бесплатным – это главное условие, которое ставится перед ООО «Парк».

По словам генерального директора ООО «Парк» Петра Пигалева, территория парка будет разделена на восемнадцать тематических зон. Здесь появятся спортивные площадки, детские аттракционы, театр под открытым небом, аллея городов-побратимов, музеи, зона водных аттракционов, этнокультурный парк «Казачий курень» и многое другое. В парке будут обустроены клумбы и цветники, организованы пешеходные и велосипедные дорожки, установлены малые архитектурные формы.

По планам инвестора уже осенью этого года в ЦПКиО заработает 50-ти метровое колесо обозрения, кабинки которого будут оснащены системами кондиционирования – договор на производство популярного аттракциона заключен с одним из крупных российских производителей. А ко 2 февраля 2018 года планируется открыть мемориальную зону, центром которой станет восстановленный блиндаж командира 13-й гвардейской дивизии Александра Родимцева – на участке закончена санитарная расчистка, сейчас сюда завозится плодородный грунт под озеленение. Свои очертания уже приобрела и большая прогулочная пешеходная зона, которая соединит мемориал со строящимся стадионом «Волгоград Арена». Променад шириной в 14 метров «протянется» вдоль берега Волги и станет одной из частей большого туристического маршрута.

«В новом современном парке жителям и гостям города должно быть во всех смыслах комфортно. Поэтому решать все сопутствующие проблемы необходимо комплексно. Приятно, что по этому вопросу у нас есть полное взаимопонимание с инвестором», – подчеркнул первый заместитель главы Волгограда Владлен Колесников.

– Сегодня мы провели первое выездное заседание – посмотрели, какими темпами идут в парке работы, обсудили рабочие моменты. Впредь будем делать это каждый месяц. Возможно, что у нас будут определенные пожелания от жителей, которые мы обязательно будем озвучивать. Главная задача рабочей группы – контроль за темпами и качеством работ. Главный парк Волгограда должен стать самым красивым местом отдыха, – подвел итог встречи Алексей Волоцков.

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