Волгоградские студенты и школьники отправились в исследовательскую экспедицию в природный парк «Нижнехопёрский». На протяжении 9 дней под руководством ученых и сотрудников парка ребята будут изучать растительный и животный мир, а также ландшафты уникальной природной территории.

Участниками экспедиции стали студенты Волгоградского государственного социально-педагогического университета и учащиеся пяти школ областного центра. Среди целей, которые организаторы ставят перед собой — инвентаризация высших сосудистых растений, мхов и лишайников, насекомых, пресмыкающихся, выявление редких и подлежащих охране видов. Кроме того, члены экспедиции проведут гидрологические наблюдения и оценят экологическое состояние водных объектов, а также почвенные и геологические исследования.

Проведенные исследования позволят актуализировать и дополнить сведения о флоре и фауне природного парка «Нижнехопёрский», а также позволят студентам и школьникам на практике закрепить полученные в ходе учебного процесса знания по естественным дисциплинам.

Отметим, что проведение экспедиции включено в план проведения Года экологии в Волгоградской области. План включает в себя более тысячи мероприятий с участием более 300 000 человек.