В Волгоградской области провели мониторинг гнездовий краснокнижных птиц. Мониторинг проводили на территория природного парка «Щербаковский». Это одно из немногих мест на карте региона, где насчитывается несколько гнездовых участков краснокнижных пернатых. В этом году по завершении гнездового периода специалисты–орнитологи насчитали 14 слетков – птенцов орлана-белохвоста на 9 гнездах.

Сейчас на территории природного парка «Щербаковский» у орланов закончился гнездовой период. К концу июня все слетки покинули «родительский дом». Весной было заселено 10 гнездовых участков, а к концу гнездового периода учтено 14 слетков на 9 гнездах.

В верховьях Сергичева оврага расположен гнездовой участок еще одного представителя дневных хищников – орла-могильника. По весне пара орлов-могильников была отмечена на гнездовом участке. При повторной проверке оказалось, что одно из гнезд заняли орланы и успешно выкормили одного птенца. Очевидно, еще зимой они присмотрели пустующее жилище. Могильникам пришлось осваивать другой гнездовой участок. Новое гнездо было обнаружено примерно в трех километрах севернее, в урочище «Розенграф».

Как отмечают орнитологи, в природном парке «Щербаковский» удобно вести наблюдения за орланами. Благодаря рельефу, многие гнезда находятся ниже точек наблюдения. Не надо прибегать к специальным приспособлениям, чтобы следить за их жизнью в гнездовой период. Эти мощные и грациозные птицы — нежные и заботливые родители. Они с трепетом относятся к «пуховикам», особенно во время кормления. Расправив крылья, родители укрывают птенцов от палящего солнца и дождя. При приближении опасности они взлетают и с клекотом кружат над гнездом. Птенцы, получая сигналы от родителей, залегают в гнезде, притворяясь неживыми. А перед самым вылетом из гнезда молодые птицы тренируются: расправляют крылья, машут ими, подставляя ветру, и подпрыгивают.