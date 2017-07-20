Специалистами Волгоградского регионального ботанического сада в непосредственной близости от легендарного волгоградского Дуба-Патриарха, объявленного Советом по сохранению природного наследия нации памятником живой природы, обнаружен молодой саженец.

Находка стала большим событием, ведь состояние дуба уже давно вызывает серьезные опасения ботаников. Помимо почтенного возраста дерева – согласно исследованиям Центра Древесных Экспертиз он составляет 233 года, негативным фактором является процесс берегообрушения. Подмыв и проседание грунта приводят к тому, что дерево постепенно сползает в Волгу. Подмыв корневой системы вместе с прогрессированием грибковых заболеваний и увеличением количества дупл на стволе дуба год от года ухудшали его состояние.

В 2015 году сотрудники ботанического сада вместе с инициативной группой из Дубовки во главе с Татьяной Бойко взяли шефство над Дубом-Патриархом. С этого времени регулярно проводится обрезка сухих ветвей, санация и пломбировка дупел, благоустройство прилегающей территории. Кроме того, было проведено террасирование береговой линии подпорными ступенями из бетонных плит и бутового камня, что позволило замедлить процесс берегообрушения. Все эти усилия привели к тому, что состояние дерева существенно улучшилось, увеличилась вегетативная масса (количество ветвей и листьев), повысилась общая жизнестойкость растения. Это, считают ученые, и привело к тому, что, несмотря на солидный возраст, дуб смог дать жизнеспособные семена, одно из которых сумело укорениться.

На сегодняшний день высота молодого деревца составляет порядка 30 сантиметров. Вокруг него сооружена ограда. Специалисты ботанического сада следят за его состоянием. В самой лаборатории ботсада продолжаются опыты по клонированию Дуба-Патриарха.