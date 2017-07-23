До конца летних каникул окола трех тысяч школьников отдохнут в палаточных лагерях, организованных на базе учреждений отдыха и оздоровления детей в семи муниципальных образованиях Волгоградской области.

По данным регионального комитета молодежной политики, третьи и четвертые смены в формате палаточных лагерей пройдут в восьми организациях: в оздоровительных лагерях «Каравай» и «Чайка» Среднеахтубинского района; «Серебряные пруды» Фроловского района, «Солнечный» Камышинского района, «Чайка» Светлоярского района, «Лазурный» Иловлинского района, им. Гули Королевой в Городищенском районе; в городском оздоровительном центре «Орленок» Волгограда.

Организаторы палаточных лагерей отмечают, что этот вид отдыха пользуется у детей особой популярностью, однако, для участников существует возрастной ценз – путевки предусмотрены для детей и подростков в возрасте 10-17 лет, имеющих хорошую физическую и спортивную подготовку. Смена длится семь дней и предусматривает веревочные курсы на командообразование, однодневные походы, мастер-классы и соревнования по спортивному ориентированию и чтению карт, мероприятия туристической и экологической тематики, сдачу норм ГТО.

В городском оздоровительном центре для детей и молодежи «Орленок» Волгограда для школьников организованы занятия на скалодроме и в новом веревочном парке «Вертикаль» — его открытие состоялось в начале июля благодаря грантовой поддержке компании «РУСАЛ». Комплекс спортивно-туристических этапов разной сложности предназначен для проведения спортивных мероприятий и активного отдыха детей, подростков и молодежи. Все препятствия веревочного парка объединены в маршруты в зависимости от их сложности и тематической направленности. Смены в палаточных лагерях продлятся до конца августа.

Добавим, летние каникулы в организациях отдыха и оздоровления детей проведут более ста тысяч детей — дополнительные путевки приобретаются благодаря увеличению объемов финансирования программы на 77,5 миллиона рублей. В летний период в Волгоградской области действуют 724 детских оздоровительных учреждения, в их числе 33 детских оздоровительных лагеря, три санаторно-оздоровительных, 680 лагерей с дневным пребыванием на базе школ, лицеев и гимназий.

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