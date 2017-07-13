Уже скоро спутник нашего города — город Волжский — будет отмечать свой 63-й день рожденье. К этому дню запланировано большое количество мероприятий, о которых журналистам городских и региональных СМИ рассказали на пресс-конференции глава города Игорь Воронин, начальник управления культуры Елена Славина и директор Агентства Больших Возможностей Эдита Новикова.

В этом году День рождения города пройдет под девизом «Яркий. Жаркий. Твой». Игорь Воронин подчеркнул, что в первую очередь город – это люди, а Волжский – это город ярких людей. Для гостей и жителей города будут организованы 63 развлекательных мероприятия, которые рассчитаны на различный возраст и интерес горожан. Празднование продлится с 15 по 23 июля.

Кульминацией праздника станет большой концерт с участием популярной группы «Дискотека Авария», а также праздничный фейерверк. Концерт состоится на сцене в парке «Волжский» 23 июля в 18.00. Для удобства волжан в вечернее время 23 июля будут организованы дополнительные автобусы.