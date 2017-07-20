РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале второго этапа грантового конкурса в рамках экологического марафона «Зеленая волна».

РУСАЛ приглашает жителей 14 городов присутствия продолжить участие в озеленении и благоустройстве дворов, скверов, улиц, пешеходных аллей, а также площадок на территориях организаций и учреждений. Лучшие проекты горожан будут поддержаны грантом РУСАЛа на сумму до 10 тыс. рублей, которые можно будет направить на приобретение саженцев и необходимого садового инвентаря.

Прием конкурсных заявок будет проходить до 25 августа на сайте http://grants.fcsp.ru Высадка саженцев запланирована на период с 10 сентября по 15 октября 2017 года.

«Конкурс «Зеленая волна» нашел большой отклик среди горожан: на первом этапе мы приняли к рассмотрению более 300 проектов. Важно отметить, что предложенные инициативы включали в себя не только преображение уличных пространств, но и проведение различных просветительских и образовательных мероприятий, экологических акций, праздников двора и др. Это является подтверждением того, что активные жители, реализуя подобные проекты, стремятся обратить внимание своих семей, друзей и соседей на вопросы экологии, создания городских ландшафтов, а также привлечь новых единомышленников», – отметила исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа Ольга Солодилова.

Для справки: Конкурс проектов по озеленению и благоустройству городов реализуется в рамках экологического марафона РУСАЛа «Зеленая волна», который проходит под эгидой Года экологии в РФ в городах присутствия компании. Марафон включает в себя акции по посадке деревьев, субботники, уборку берегов рек, а также экологические мастер-классы, познавательные лекции и конкурсы. География грантового конкурса: Ачинск, Братск, Бокситогорск, Волгоград, Кандалакша, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Красноярск, Надвоицы, Новокузнецк, Саяногорск, Североуральск, Шарыпово, Шелехов. Администрирование и сопровождение грантового конкурса осуществляет Центр социальных программ РУСАЛа (www.fcsp.ru).

Контакты г. Волгоград:

Ольга Кагарманова, тел. 8 (8442) 74-50-77, 8-988-979-50-20, olgakagarmanova@mail.ru

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