Волгоградцы смогут увидеть уникальное светомузыкальное шоу, которое в рамках празднования Дня металлурга подарит горожанам «РУСАЛ» — один из крупнейших в мире производителей алюминия.

Мероприятие будет проходить 15 июля на Площади Павших Борцов в 21:00. Гостей ждет захватывающее объемное световое представление, разработанное с учетом геометрии здания гостиницы «Волгоград», и интерактивная музыкально-развлекательная программа. Гости праздника станут не только зрителями, но и участниками шоу.

Прямо во время мероприятия зрители смогут принять участие в Instagram-конкурсе «РУСАЛ ОБЪЕДИНЯЕТ ДРУЗЕЙ». Для участия в нем необходимо будет опубликовать фотографии с хештегами и поздравлениями коллегам из других городов. Специальная программа будет находить фотографии, а оператор — в режиме ручного отбора — транслировать их на здание. Авторы лучших снимков получат призы.

Второй конкурс — «КОД РУСАЛА» — определит самого внимательного зрителя, который получит суперприз от компании. Для этого нужно внимательно следить за 3D мэппинг-шоу и найти зашифрованный в видеоролике цифровой код.

Шоу включает в себя и развлекательные активности — Kiss Cam и Dance Cam, во время которых оператор будет транслировать на здание крупные планы зрителей. Кроме того, перед волгоградцами выступит кавер-группа «Метро», а завершится праздник дискотекой с видео-проекцией на здание.

Световое шоу «ALхимия света» РУСАЛа разрушит все грани между прошлым и будущим и даст возможность жителям Волгограда узнать, как крылатый металл меняет нашу жизнь, с каждым днем воплощая самые смелые мечты фантастов о будущем.

День металлурга в форматах 3D-mapping и лазерного шоу пройдет в регионах присутствия РУСАЛа: Ачинске, Бокситогорске, Братске, Волгограде, Каменск-Уральском, Краснотурьинске, Красноярске, Михайловске, Новокузнецке, Таежном, Шелехове. В большинстве городов 3D-мэппинг и лазерные шоу будут показаны впервые.

Подробнее о празднике можно узнать на сайте: http://rusalfestival.ru/events/240/