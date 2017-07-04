В Октябрьском районе завершили капитальные ремонтные работы на гидротехнических сооружений (ГТС) на балке Гнилая. Это позволит обезопасить от подтопления в период паводка около 240 домов и объекты инфраструктуры села Абганерово.

Данная ГТС в балке Гнилая в течение длительного времени эксплуатировалась без надлежащего ремонта, что привело к аварийному состоянию конструкций. Чтобы не допустить его дальнейшего разрушения и предотвратить возможный ущерб, комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области включил объект в план мероприятий по защите от негативного воздействия вод и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений.

Как пояснила глава администрации Абганеровского сельского поселения Наталья Ткачева: «Практически каждый год весеннее половодье для наших жителей было временем испытаний. Мы обратились в облкомприроды с просьбой провести капитальный ремонт ГТС на балке Гнилая. Год спустя после утверждения проектной документации на этом объекте уже начались работы».

В результате капитального ремонта сформирована насыпь для плотины, укреплены откосы, отремонтированы ледорезы, трубопроводы. Исправная работа гидротехнического сооружения позволит обезопасить жителей Абганерово, проживающих в зоне возможного подтопления. На сегодняшний день на этой территории находится 238 домовладений, а также объекты инфраструктуры. «Если в прошлом году во время паводка вода подошла практически к моему двору, то теперь новая плотина и ГТС спасли нас в буквальном смысле», — говорит местная жительница Марина Чеботарева. Ее сосед по улице Николай Щепетнов особенно рад новой дороге, что идет вдоль дамбы – теперь она широкая и надежная.