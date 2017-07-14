Льготники смогут существенно сэкономить на проезде в наземном трамвае. Документ о введении нового пакета услуг на базе транспортной карты «Волна» одобрили депутаты профильного комитета Гордумы – по дорожному хозяйству, транспорту и промышленности. После принятия документа проезд в трамвае станет в два раза дешевле сразу для нескольких категорий граждан, в том числе для пенсионеров. Соответствующий проект решения о внесении изменений в перечень регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам выносится на ближайшее заседание городской Думы 19 июля.

Согласно документу, к принятой в апреле городской Думой линейке льготных тарифов добавляется еще один. Билет длительного пользования, предоставляющий право на 45 поездок в течение календарного месяца на наземном трамвае по тарифу «Льготный проездной (трамвай)» предназначен для лиц, имеющих право на меры социальной поддержки по льготному проезду и предусмотренных в статье 48 Социального кодекса Волгоградской области, среднедушевой доход которых превышает величину прожиточного минимума.

Речь идет, в первую очередь, о пенсионерах, а также о ветеранах боевых действий, членах семей погибших или умерших инвалидов войны и ветеранов боевых действий, членах семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, инвалидах, детей-инвалидах, «чернобыльцах», почетных донорах. В интересах этой многочисленной категории горожан и разработан пакет услуг на базе транспортной карты «Волна».

Стоимость билета длительного пользования по тарифу «Льготный проездной (трамвай)» на 45 поездок в течение календарного месяца на городском наземном трамвае составит 450 рублей, что по сравнению с действующей оплатой предусматривает снижение затрат на оплату проезда ровно вдвое. Таким образом, расчетная стоимость одной поездки при данном тарифе падает до 10 рублей.

— Депутаты нашего комитета поддержали проект решения, предусматривающего расширение возможностей удешевить транспортные услуги для горожан, — прокомментировал председатель комитета Гордумы по дорожному хозяйству, транспорту и промышленности Дмитрий Дильман. – Документ будет вынесен на заседание городской Думы 19 июля и в случае его принятия вступит в силу с момента опубликования.