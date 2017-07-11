В природном парке «Усть-Медведицкий» начался сезон сплавов. Сотрудниками природного парка разработаны сплавные маршруты (всего их пять) по трем рекам: Дон, Хопер, Медведица. Их особенно любят туристы за обилие песчаных пляжей и удаленность от городской суеты.

Сплавы подойдут как для компании молодых людей, так и для семейного отдыха. Длительность такого путешествия по желанию отдыхающих может составить от двух до пяти дней. Для тех, кто располагает свободным временем, природный парк приглашает отправиться в путешествие на байдарках в будни.

С понедельника по пятницу проводятся сплавы от Ярской косы до города Серафимович. Во время путешествия участники сплавов увидят древние скандинавские валуны, которые остались со времен оледенения. А во время остановок туристы отдыхают на песчаных пляжах или слушают рассказы инструктора об удивительной истории Донского края.