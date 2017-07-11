В природном парке «Усть-Медведицкий» начался сезон сплавов. Сотрудниками природного парка разработаны сплавные маршруты (всего их пять) по трем рекам: Дон, Хопер, Медведица. Их особенно любят туристы за обилие песчаных пляжей и удаленность от городской суеты.
Сплавы подойдут как для компании молодых людей, так и для семейного отдыха. Длительность такого путешествия по желанию отдыхающих может составить от двух до пяти дней. Для тех, кто располагает свободным временем, природный парк приглашает отправиться в путешествие на байдарках в будни.
С понедельника по пятницу проводятся сплавы от Ярской косы до города Серафимович. Во время путешествия участники сплавов увидят древние скандинавские валуны, которые остались со времен оледенения. А во время остановок туристы отдыхают на песчаных пляжах или слушают рассказы инструктора об удивительной истории Донского края.
Кроме того, природный парк «Нижнехоперский» предлагает водный маршрут сплава на байдарках «Тур выходного дня» от хутора Покручинский до станицы Букановская.
Специалисты природного парка «Цимлянские пески» готовы предложить вниманию туристов восьмичасовой водный маршрут «Солнечный бриз».
Для желающих провести время с пользой для здоровья и души необходимые контактные данные размещены на сайте «Природные парки Волгоградской области».
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