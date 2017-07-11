Из-за работ по замене изношенных участков водовода на новые трубопроводы, жители Советского района временно останутся без воды. Новые водоводы диаметром от 150 до 300 мм выполнены из современных износостойких материалов

В связи с проведением работ по обновлению участков водоводов 11 июля с 5:00 до 23:50 будет временно ограничено водоснабжение потребителей в Советском районе города Волгограда по следующим адресам:

— ул. Богданова, д. №25, 27, 32, 34, ЦТП-8;

— пр. Университетский, д. №88, 90, 92, 94, 98;

— ул. Славская, д. №3, 10, 12;

— ул. Полухина, д. № 2/1, 2/2;

— ул. Автомобилистов, д. № 1, 3, 2Б.

Частный сектор:

— ул. Богданова,

— ул. Фиолетова,

— ул. Джапаридзе,

— ул. Аренского,

— ул. Круглова,

— ул. Беляева,

— ул. Полухина,

— ул. Зевина,

— ул. Павленко,

— ул. Фучика,

— ул. Дворжака,

— ул. Я. Райниса,

— ул. Кошута,

— ул. Мочалова,

— ул. Хрюкина,

— ул. Пассара,

— ул. Дарвина,

— ул. Савицкого,

— ул. Дубинина,

— ул. Пчелина,

— ул. Ващенко,

— ул. Сарафанова.

В период проведения работ подрядной организацией будет дополнительно организован подвоз воды. Компания «Концессии водоснабжения» приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.