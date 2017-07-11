Из-за работ по замене изношенных участков водовода на новые трубопроводы, жители Советского района временно останутся без воды. Новые водоводы диаметром от 150 до 300 мм выполнены из современных износостойких материалов
В связи с проведением работ по обновлению участков водоводов 11 июля с 5:00 до 23:50 будет временно ограничено водоснабжение потребителей в Советском районе города Волгограда по следующим адресам:
— ул. Богданова, д. №25, 27, 32, 34, ЦТП-8;
— пр. Университетский, д. №88, 90, 92, 94, 98;
— ул. Славская, д. №3, 10, 12;
— ул. Полухина, д. № 2/1, 2/2;
— ул. Автомобилистов, д. № 1, 3, 2Б.
Частный сектор:
— ул. Богданова,
— ул. Фиолетова,
— ул. Джапаридзе,
— ул. Аренского,
— ул. Круглова,
— ул. Беляева,
— ул. Полухина,
— ул. Зевина,
— ул. Павленко,
— ул. Фучика,
— ул. Дворжака,
— ул. Я. Райниса,
— ул. Кошута,
— ул. Мочалова,
— ул. Хрюкина,
— ул. Пассара,
— ул. Дарвина,
— ул. Савицкого,
— ул. Дубинина,
— ул. Пчелина,
— ул. Ващенко,
— ул. Сарафанова.
В период проведения работ подрядной организацией будет дополнительно организован подвоз воды. Компания «Концессии водоснабжения» приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.
Начать обсуждение →