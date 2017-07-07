В Центральном районе ведутся работы по комплексному обновлению улицы Невской. В данный момент подрядная организация укладывает новое тротуарное мощение по четной стороне улицы. В дальнейшем улицу украсит прогулочная тротуарная зона с декоративной подсветкой и скамейками, новые остановочные павильоны и велосипедная дорожка.

​Первым этапом работ стало обновление пешеходной части, которая после исчезновения киосков с тротуаров стала значительно шире. На освободившейся территории будет уложено новое покрытие, в настоящее время брусчаткой уже вымощено порядка двух тысяч квадратных метров. По словам архитектора проекта Александра Бурова, для тротуарного покрытия одной из главных улиц города подобрана качественная плитка.

Как пояснил Александр Буров: «Тротуарное покрытие четной и нечетной стороны улиц будет выполнено из одного материала, но при этом будет отличаться по рисунку. Это позволит связать воедино разные архитектурные стили, ведь именно в этой части города послевоенные постройки соседствуют с современными зданиями из стекла и бетона».

Параллельно с укладкой плитки, рабочие заканчивают работы по прокладке сетей для системы освещения.

По словам начальника участка Сергея Гаранина: «Завершены работы по гидроизоляции отмостки, вдоль четной стороны улицы проложили современный поливочный водопровод. Уже растущие здесь березы обрамили красивыми клумбами, высадили кусты роз. Вдоль деревьев будут установлены оригинальные приствольные решетки».

Согласно проекту тротуарное покрытие, малые архитектурные формы и прочие элементы благоустройства на улице Невской будут выполнены в едином стилевом решении. В пешеходной зоне планируется разместить новые скамейки и урны, а также обеспечить оригинальное освещение с помощью декоративных светоточек. Кроме того, на одной из сторон улицы будет устроена велосипедная дорожка, а на месте остановок общественного транспорта установят современные остановочные павильоны. Проводимая реконструкция будет отвечать потребностям всех группам населения, включая маломобильных горожан: для них предусмотрено строительство сходов и съездов, устройство тактильной плитки и пандусов, оснащение остановочных павильонов специальными табличками и другим оборудованием.