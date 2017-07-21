Теперь жители Сарпинского могут не беспокоится о том, что речной транспорт не придет вовремя. Начиная с 20 июля МУП «Метроэлектротранс» стал стопроцентным владельцем речного пассажирского флота Волгограда, а также сопутствующей инфраструктуры. Договор на приобретение 100% доли ООО «Пассажирский порт Волгограда» был подписан накануне.

Согласно условиям сделки стопроцентным владельцем речного флота стало крупнейшее муниципальное транспортное предприятие – МУП «Метроэлектротранс». Предприятие имеет большую производственную базу, более чем 100-летний опыт работы, высокопрофессиональных специалистов, в том числе по организации и диспетчеризации перевозок, централизованному управлению, опыт по ремонту и обслуживанию различных видов подвижного состава.

В перечне приобретенного муниципалитетом имущества — свыше 40 плавсредств: 10 пассажирских судов, а также переходные и причальные понтоны, дебаркадеры, другие объекты недвижимости, в том числе крупная ремонтная база на левом берегу Волги.

После вхождения МУП «МЭТ» в учредители ООО «Пассажирский порт Волгограда» все работники предприятия продолжат работу на прежних условиях. А у пассажиров появится возможность использования электронной системы оплаты проезда на внутригородских водных маршрутах, которая уже сегодня позволяет пассажирам наземных муниципальных маршрутов экономить на оплате проезда 10%. В перспективе применение электронной системы позволит внедрить новые удобные пакеты услуг, как это уже было сделано на муниципальных автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутах.