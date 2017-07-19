Проблема открытых люков актуальна всегда и во всех городах России. Особенно важно обратить на это внимание летом, во время школьных каникул.

Вот и вчера в новостях в очередной раз сообщили, что в Кировском районе в люк упала старшеклассница. От старости грунт рядом с люком просел и образовался провал — небольшой, но этого оказалось достаточно, чтобы школьница подвернула ногу. И сразу же выяснилось, что о поврежденном люке давно судачили все местные жители. Но ни одной заявки о том, что на пешеходной зоне есть провал, в коммунальные службы за все это время так и не поступило.

Можно порадоваться, что девочка отделалась ссадинами и ушибами и ничего себе не сломала, но ведь далеко не каждому так повезет. Однако, горожане не считают нужным заранее сообщить о потенциальной опасности в аварийные службы города. Может быть, считают, что это не поможет? Опасения в равнодушии напрасны. Ежегодно одними только «Концессиями водоснабжения» закупается порядка 1500 крышек люков. Поэтому водоканал, в частности, совершенно точно может быстро закрыть люк, с которого украли крышку, равно как и ликвидировать проседание грунта. Сегодня эта проблема оперативно решается, нужно только понимать, где она возникла. Во всех коммунальных службах работают люди, которые прекрасно понимают серьезность этой проблемы. Ведь речь идет о безопасности каждого из жителей города.

Как выяснилось при выезде аварийной бригады «Концессий водоснабжения» на место, люк, о котором шла речь в новостях, относился к системе ливневой канализации. Ресурсы коммунальных служб позволяют определить принадлежность практически каждого люка и оперативно передать информацию о повреждении в нужную службу – это определяется по схемам подземных городских коммуникаций. Люк может относиться к колодцу любой коммунальной службы города: водоканала, тепловых сетей, связистов, электросетей, ливневой канализации, газовиков, есть среди люков и «ничейные», бесхозные. Кому бы ни принадлежал открытый или поврежденный люк, при поступлении заявки проблема, как правило, устраняется коммунальщиками в течение суток.

Но в случае, если об открытом люке не сообщить в аварийные службы, он будет нести потенциальную угрозу до тех пор, пока не пострадает реальный человек. Чаще всего, по статистике, жертвами падения в люки становятся дети. Так стоит ли месяцами ждать, пока в открытый люк кто-нибудь упадет?

Дорогие волгоградцы, если вы видите открытый люк, — сообщите о ситуации в коммунальные службы города! Например, в компании «Концессии водоснабжения» уже год работает круглосуточный Контакт-центр. Заявить об открытом люке можно по телефону 99-67-96 (добавочная цифра 1 переведет вас вне очереди на линию по приему аварийных заявок). Даже если окажется, что люк не относится к системе водоснабжения или канализации, службы водоканала передадут информацию коллегам, и проблема будет оперативно устранена.