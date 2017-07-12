Речные перевозки переходят под контроль городских властей. Властями было принято решение передать речной флот крупнейшему муниципальному транспортному предприятию – МУП «Метроэлектротранс». Об этом сообщили на заседании межведомственной группы, которая обсудила вопросы повышения качества пассажирских перевозок. В ней приняли участие заместитель главы Волгограда Алексей Волоцков, председатель комитета дорожного хозяйства администрации Волгограда Виталий Земцов, генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Евгений Тимофеев.

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Уже долгие годы ситуация с пассажирскими перевозками на остров Сарпинский, который административно входит в состав Кировского района, вызывает многочисленные нарекания со стороны жителей. Попасть на остров можно только по воде, круглогодично на Сарпинском проживают порядка 800 человек, в летний период на остров к своим дачным участкам устремляются несколько тысяч волгоградцев. В межнавигационный период сообщение с большой землей помогает поддерживать муниципальная служба спасения – судно на воздушной подушке ежедневно переправляет островитян на правый берег Волги. Каждую осень на острове создается запас продовольственных товаров и предметов первой необходимости, топлива и медикаментов – пополнить его представляется возможным лишь по весне с началом навигационного периода. Однако из года в год открытие сезона речных перевозок нередко затягивалось: коммерческая структура, не заинтересованная в низкодоходном бизнесе, не обеспечивала бесперебойное сообщение.

Как пояснил Алексей Волоцков: «После того, как муниципалитет возьмется за организацию речного сообщения, жители Сарпинского перестанут быть заложниками ситуации».

Сегодня восемь речных маршрутов обслуживают десять пассажирских судов, стоящих на балансе ООО «Пассажирский порт Волгограда». С переходом речных перевозок на муниципальный уровень привычные для волгоградцев сообщения с островом Сарпинский сохранятся. Пассажирские суда по-прежнему будут доставлять горожан на остров Сарпинский из Кировского, Советского, Красноармейского и Центрального районов. Стопроцентным владельцем речного флота станет крупнейшее муниципальное транспортное предприятие – МУП «Метроэлектротранс». Также в собственность «Метроэлектротранса» перейдут причальные понтоны, дебаркадеры, а также крупная ремонтная база на левом берегу Волги. МУП имеет большую производственную базу, более чем 100-летний опыт работы, высокопрофессиональных специалистов, в том числе по организации и диспетчеризации перевозок, централизованному управлению, опыт по ремонту и обслуживанию различных видов подвижного состава.

— Сегодня МУП «Метроэлектротранс» стабильно работает и развивается, в текущем году мы планируем пополнить подвижной состав современной и комфортабельной техникой — 36 трамваями и 25 автобусами. После вхождения МУП «МЭТ» в учредители ООО «Пассажирский порт Волгограда» все работники предприятия продолжат работу на прежних условиях, – отметил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Евгений Тимофеев. — Кроме того, мы проработаем возможность использования электронной системы оплаты проезда на внутригородских водных маршрутах. Единая карта «Волна» уже сегодня позволяет пассажирам наземных муниципальных маршрутов экономить на оплате проезда от 10%.

— Жители Сарпинского, как и все волгоградцы, имеют право на качественное, бесперебойное и, главное, безопасное транспортное обслуживание, — отметил председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда Виталий Земцов. — Администрация города будет осуществлять контроль за качеством речных пассажирских перевозок. При этом стоимость поездок не изменится.