«Больше операторов вкусных и разных!», — думали ВКонтакте, когда обсуждали сделку с Мегафон.

Сегодняшняя новость о том, что в РФ появился еще один оператор сотовой связи. Виртуальный оператор. Его имя — VK Mobile. Вы не ослышались, теперь ВКонтакте — это не только социальная сеть, но еще и оператор.

Что такое виртуальный оператор?

Это отдельный провайдер со своими условиями и тарифами. Единственное отличие от Большой четверки заключается в том, что для передачи данных используется существующее оборудования другого оператора. Строить свою сеть, устанавливать дорогостоящее оборудование, содержать и поддерживать всю инфраструктуру очень дорого. Намного проще заключить подобного рода контракт и запустить своего небольшого оператора, в данном случае, на базе Мегафон.

Разумеется, VK Mobile имеет отдельную группу в социальной сети — https://vk.com/vkmobile. Именно там можно найти более подробную информацию об условиях. Если коротко, то это один тариф исключительно для ВК за 400. Любой трафик внутри сети не тарифицируется (музыка, видео, переписки, трансляции). На остальной интернет — 2 Гб, плюс оплата за другие действия. Привычных уже нам пакетов минут и смс здесь нет.

Подробнее о тарифе:

• Трафик ВКонтакте не учитывается. Можно пользоваться приложениями ВКонтакте, VK Live и Boom. Музыка, видео, чатики – всё включено.

• Включает безлимитную подписку на музыку в приложении BOOM. Музыку можно сохранить на смартфон или слушать онлайн. Не содержит рекламы.

• 2 Гб на остальной интернет, если почему-то вам не хватает всего того, что есть ВКонтакте.

• Бесплатные звонки всем пользователям VK Mobile.

• 1,60 руб за минуту и SMS пользователям других операторов в вашем городе и по всей стране.

• Без роуминга по России (в Крыму без роуминга пока не получится).

• За покупку стикеров и подарков ВКонтакте начисляется кэшбек 50%. Всё это за 399 рублей в месяц. Плата списывается каждые 30 дней с момента подключения.

Самое важное

• SIM-карта будет работать только в смартфонах и телефонах.

• Качать торренты и раздавать интернет по Wi-Fi не получится.

• Если трафик с ВКонтакте превысит 100 Гигабайт в месяц, скорость может быть ограничена.

СТОИМОСТЬ ЗВОНКОВ В ДРУГИЕ СТРАНЫ:

— СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Украина — 35 руб.

— Европа — 55 руб.

— Остальные страны — 75 руб.

— Спутниковые сети — 313 руб.

СТОИМОСТЬ SMS СООБЩЕНИЙ:

— Входящие — бесплатно.

— Исходящие по России — 1,6 руб.

— Исходящие в другие страны — 5 руб.

Со стороны выглядит как тариф для людей, которые буквально живут ВКонтакте. Вероятно, так и есть, и проверять это, мы конечно же БУДЕМ! Протестируем качество связи, скорость доступа в сеть, сравним с другими операторами. Скоро на страницах «Живого Волгограда»…