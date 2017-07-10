Облицовочный кирпич в два «клика»

Облицовочный кирпич и декоративный камень — одни из самых популярных материалов для внутренней и наружной отделки помещений. Выбор в пользу данного материала делают как владельцы бюджетного жилья, так и обладатели дорогостоящих загородных вилл. Популярен материал и среди подрядчиков, оказывающих услуги по строительству и отделке помещений. Если вы давно работаете с камнем и хотите расширить свои возможности, не затрачивая собственный ресурс, обращайтесь к представителям компании CONA. Это предприятие — единственное в России, которое производит уникальные формы для изготовления облицовочного кирпича и декоративного камня и готово к сотрудничеству с крупными фирмами.

Никита Пирогов, директор компании «CONA»

«Одна из самых популярных услуг, которые мы предлагаем производителям камня, — это копирование форм. Это помогает решить проблему производства. Дешево и быстро мы увеличиваем количество форм, и они могут исполнить любой заказ в самые короткие сроки».



Производство любого количества форм занимает не более недели. Оформить заказ можно в несколько «кликов» на сайте производителя. Затем вам нужно отправить образцы камня представителям компании, ведь именно на основе этих образцов будут изготовлены долговечные формы многоразового использования.

Никита Пирогов, директор компании «CONA»

«Наши формы отличаются от полиуретановых и силиконовых тем, что они не деформируются и прекрасно держат окрас. Это важно для производителей при создании неповторимого цвета природного камня».



Такие качественные характеристики форма приобретает благодаря уникальному пластикату ПВХ, разработанному специально технологами CONA, а также системе его переработки в экструдере. Процесс производства форм можно условно разделить на три этапа. Первый — изготовление силиконовой модели на основе присланных образцов. Второй — производство с использованием модели образцов кирпичей, которые затем станут основой для изготовления специализированной матрицы. Третий – заполнение матрицы специализированным горячим составом поливинилпласта, который после застывания превратится в долговечную форму многоразового использования.

Технологический контроль готовых форм позволяет отсеивать бракованные изделия. Заказчик гарантированно получит качественную продукцию.

Татьяна Абалонская, сотрудник отдела ТК компании «CONA»

«После того, как формы отлиты, я тщательно осматриваю их, могу подправить незначительные шероховатости. Формы, у которых есть какие-то дефекты, сразу отбраковываются и вновь переделываются. Мы гарантируем, что заказчик получит качественную продукцию, полностью готовую к использованию».

еще формы

Доверяя производство форм компании «CONA», вы делаете правильный выбор, экономя собственные ресурсы и получая продукцию высочайшего качества.