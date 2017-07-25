Жители 15 городов России смогут увидеть новый фантастический фильм Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» 9 августа, за день до выхода кинокартины в прокат по всей стране. Эту уникальную возможность предоставили телеком-оператор «Дом.ru» и кинопрокатная компания «Наше кино». В список городов, жители которых одними из первых посмотрят фильм, вошел Волгоград.

«Валериан и город тысячи планет» — это адаптация французских фантастических комиксов Valérian et Laureline, издававшихся с 1967 по 2010 год. Фильм расскажет о приключениях специальных агентов Валериана (Дейн ДеХаан) и Лорелин (Кара Делевинь). В фильме также сыграли певица Рианна, Клайв Оуэн, Итан Хоук и многие другие.

Работа над фильмом проходила на студии la Cité du Cinéma в Париже, в ней были задействованы семь павильонов и съемочная группа из нескольких сотен человек.

«Валериан и город тысячи планет» – это фильм, который я очень ждал. До такой степени, что «Пятый элемент» был репетицией, а «Люси» был тизером», – рассказывает Люк Бессон.

В Волгограде межгалактическое путешествие начнется в кинотеатре «Киномакс» (ул. Рабоче-Крестьянская, 10) в 19.00. Гостей показа ждет фотосессия с обитателями города тысячи планет, аттракцион виртуальной реальности, выступления инопланетных артистов, подарки от организаторов. Вход на развлекательную программу свободный, на показ – только по пригласительным билетам (количество мест ограничено). Билеты можно получить в группе «Дом.ru» в «ВКонтакте» (http://vk.com/domru_ru), а также в розыгрышах в социальных сетях, популярных СМИ и в эфире радиостанции «Волгоград ФМ».

«Уже шестой год «Дом.ru» в партнерстве с мировыми и российскими компаниями организует премьерные кинопоказы ожидаемых фильмов и сериалов и погружает своих клиентов в миры, созданные лучшими режиссерами и актерами. Мы рады продолжить эту традицию и показать один из самых ожидаемых фильмов года за день до премьеры в России», — отмечает директор филиала «Дом.ru» в Волгограде Ягупов Иван.

Цифровое ТВ «Дом.ru TV» позволяет всегда быть в курсе киноновинок. В сети оператора – 36 фильмовых каналов, 15 из которых транслируются в современном HD-формате.

Партнером показа выступает сеть кинотеатров «Киномакс».