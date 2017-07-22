В Ворошиловском районе стартовали работы по реконструкции теплосетей на улицах Козловской, Профсоюзной и Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда. Общая протяженность обновляемых участков теплотрасс составляет более 500 метров. Реконструкцию объектов проводят «Концессии теплоснабжения» в рамках инвестпрограммы.

Работы будут проводится на двух участках. В районе пересечения ул. Козловской и ул. Академической будет осуществляться техническое переустройство тепловой камеры, от которой расходятся четыре магистрали, питающие всю дополотновскую часть Ворошиловского района. Специалисты произведут здесь замену запорной арматуры – это важный элемент теплотрасс, позволяющий в случае инцидентов устранять повреждения с минимальным отключением потребителей.

На ул. Козловской от перекрестка ул. Канунникова и ул. Козловская в сторону ул. Калинина будет вестись реконструкция трубопровода диаметром 400 мм. Протяженность ремонтируемой теплотрассы составит 180 метров.

В связи с работами с 22 июля до 1 сентября будет ограничено движение транспорта на пересечении ул. Козловской и ул. Академической, а также по ул. Козловской в границах от ул. Калинина до ул. КИМ. Объезд будет осуществляться по ул. Рабоче-Крестьянской, Огарева, Калинина, КИМ.

Параллельно начнется реконструкция трубопровода диаметром 400 мм протяженностью более 180 метров на ул. Профсоюзной и участка тепловой сети длиной порядка 150 метров на ул. Рабоче-Крестьянской с диметром трубы 200 мм. На Профсоюзной наружную теплотрассу уберут под землю. На Рабоче-Крестьянской изношенную трубу заменят на новую.

В связи с этим с 22 июля до 1 сентября вводится запрет для движения транспорта по ул. Профсоюзной в границах от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Козловской по направлению в сторону ул. Козловской. Объезд будет осуществляться по встречной полосе движения ул. Профсоюзной, ул. Рабоче-Крестьянская, КИМ. Кроме того, будет запрещено движение по проезду от ул. Рабоче-Крестьянской до дома 9/1, расположенного на данной улице.