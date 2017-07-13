В поселке Аэропорт Дзержинского района «Концессии теплоснабжения» завершают работы по замене наземного трубопровода на подземный. Работы по замене теплосетей ведутся в рамках комплексных работ по благоустройству поселка.

В поселке Аэропорт имеется местная котельная, которая обслуживает 80 объектов, включая 22 многоквартирных дома, детский сад, поликлинику и ряд других потребителей. Большинство теплосетей, которые располагаются на поверхности земли, решено было заменить на подземные коммуникации. Работы были разбиты на два этапа. Первый выполнили осенью прошлого года. Сейчас заканчивается второй этап работ.

Особенностью производимых работ является использование энергоэффективных технологий. Наземные трубопроводы заменяются на предызолированные трубы в пенополиуретановой (ППУ) оболочке. Это современная высококачественная изоляция, которая не разрушается со временем и значительно увеличивает надежность теплоснабжения, к тому же позволяет строить сети бесканальным способом, то есть без прокладки бетонного «короба» — непосредственно в грунт. Благодаря чему строительные работы существенно удешевляются, а в дальнейшем уменьшается теплопотеря в сетях.

На данный момент на основных участках поселка Аэропорт завершена замена наземных трубопроводов. Сейчас трубы прокладывают на внутриквартальных сетях. Все работы «Концессии теплоснабжения» осуществляют собственными силами без привлечения подрядчиков. Общая протяженность реконструированной сети в поселке — более 400 метров.

Помимо замены трубопровода в поселке Аэропорт в этом году «Концессии теплоснабжения» реализуют масштабную инвестиционную программу. Общий объем затрат в 2017 году на реализацию инвестпрограммы составит почти 2 млрд. рублей.