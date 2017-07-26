«Наука в парке» продолжает своё путешествие по городу. На этот раз музей Эйнштейна ждет гостей в Ворошиловском районе в парке «Сказка». «Наука в парке» — это мероприятие без возрастных ограничений, в нем могут принять участие как дети так и взрослые.

Для гостей музей Эйнштейна подготовил самые занимательные экспонаты и удивительные эксперименты. Каждый сможет попробовать себя в роли исследователя, а самые смелые даже смогут провести опыты своими руками: запустить вечный двигатель, разгадать загадку пирамиды, оказаться в гигантском мыльном пузыре, раскрыть тайны человеческого организма, окунуться в туман, освежиться морозным дыханием, забит бананом гвоздь и многое другое.

Мероприятие будет проходить 29 июля с 18:00 до 20:00. Вход на мероприятие свободный.