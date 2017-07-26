Начиная с 25 июля на вспомогательный маршрут №98 вышли дополнительные автобусы — это позволит сократить интервал между рейсами до 15 минут. Расписание движения автобусов станет более удобным для пассажиров теплоходов, следующих к поселкам и дачным массивам на о. Сарпинский, которые с 20 июля обслуживает муниципальное предприятие «Метроэлектротранс».

Также с 25 июля автобусы 98 маршрута начнут следовать от остановки «Речпорт» в Центральном районе до остановки «ТРК «КомсоМОЛЛ» в Дзержинском районе. Этот крупный транспортный узел стал конечной остановкой по запросам пассажиров, поступающих по телефону горлинии 23-31-60. Вспомогательное направление №98 по-прежнему будет обслуживать жителей крупного жилого массива на ул. Ангарской, Римского-Корсакова и Хорошева, а также жилых кварталов на ул. Качинцев, Московской и Покрышкина.

Новое расписание движения автобусов станет оптимальным для пассажиров, прибывающих теплоходами из населенных пунктов и дачных массивов на о. Сарпинский. С переходом речного хозяйства в муниципальную собственность на внутригородских водных маршрутах появилась возможность использования электронной системы оплаты проезда. Единая карта «Волна» уже сегодня позволяет пассажирам наземных муниципальных маршрутов экономить на оплате проезда 10%. Такая возможность появится и у пассажиров муниципального речного транспорта. В перспективе применение электронной системы позволит внедрить новые удобные пакеты услуг, как это уже было сделано на муниципальных автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутах.