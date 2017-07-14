В воскресенье на время проведения праздничного мероприятия в Красноармейском районе будет временно ограничено движение транспорта. Движение, остановка и стоянка транспортных средств будут ограничены с 8:00 до 23:00 16 июля:

​- по чётной стороне Бульвара Энгельса от дома №18 до дома №2,
— по нечётной стороне Бульвара Энгельса от дома №25 до дома №9,
— по улице Остравской от дома № 18 до пересечения с бульваром Энгельса.

Объезд будет осуществляться по автомобильной дороге проспекта Героев Сталинграда.

Что-то похожее:
  1. В дни подготовки и проведения праздничных мероприятий движение транспорта ограничат
  2. В праздничные дни ограничат движение транспорта

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

👇👇👇

Начать обсуждение →