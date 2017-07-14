В воскресенье на время проведения праздничного мероприятия в Красноармейском районе будет временно ограничено движение транспорта. Движение, остановка и стоянка транспортных средств будут ограничены с 8:00 до 23:00 16 июля:

​- по чётной стороне Бульвара Энгельса от дома №18 до дома №2,

— по нечётной стороне Бульвара Энгельса от дома №25 до дома №9,

— по улице Остравской от дома № 18 до пересечения с бульваром Энгельса.

Объезд будет осуществляться по автомобильной дороге проспекта Героев Сталинграда.