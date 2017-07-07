На «Волгоград Арене» завершен подъем крупнейшей в России вантовой кровли

АО «Стройтрансгаз» (СТГ) завершило подъем вантовой системы кровли на стадионе «Волгоград Арена», который возводится к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Это первый в России стадион на 45 000 зрительских мест с подобной кровлей.

«На строительстве «Волгоград Арены» завершена большая веха, — сказал директор проекта Сергей Камин. — Вантовая система кровли встала в свое проектное положение над трибунами стадиона, верхняя отметка — 49,5м». Камин подчеркнул, что львиная доля заслуг в так называемом «большом подъеме» принадлежит международной компании Freyssinet (Париж), которая была приглашена для осуществления шеф-монтажа: «Эта компания не просто приняла большое участие в проекте, а передала свой колоссальный опыт и знания большому коллективу наших рабочих, это очень важно».

Руководитель шеф-монтажа Марк Гонтье рассказал, что к проекту была привлечена многонациональная команда инженеров и супервайзеров из разных стран, а также специалисты из Волгограда. «Вантовая система «Волгоград Арены» отличается от других проектов, которые мы делали по всему миру — кровля этого стадиона более массивная, более мощная, благодаря чему она гармонирует с величественным обликом самого стадиона. Подъем прошел очень успешно — на каждом из этапов мы с первого раза достигали результата, который соответствовал нашим расчетам. Во многм это стало возможным благодаря качественному выполнению подготовительного этапа», — рассказал Марк Гонтье. Он отметил, что важна не только техническая сторона вопроса, но и человеческий фактор, и поблагодарил директора проекта Сергея Камина, весь коллектив «Стройтрансгаза», а также компанию «Конар».

Монтаж осуществлялся в два больших этапа — подготовительные работы, которые длились несколько месяцев (монтаж временных конструкций, раскладка вант, сборка необходимых элементов) и непосредственно «большой подъем». «Вначале верхний ярус вант был поднят на высоту 27 метров, — рассказал Марк Гонтье. — Затем установили Г-консоли, после чего закрепили к ним нижний ярус вант, и за счет натяжения нижнего яруса мощная металлическая конструкция поднялась на проектную высоту».

Впоследствии на вантовой системе специалисты СТГ смонтируют кровельное покрытие — прочную и устойчивую к перепадам температур эластичную мембрану. Над зоной фойе стадиона уже выполняется монтаж подсистемы кровли — металлоконструкций, на которые будет крепиться непосредственно мембрана. Общая площадь кровли над трибунами и фойе стадиона составит 77 тыс. м².

В подтрибунных пространствах продолжаются работы по монтажу технологического оборудования футбольного поля. Ведется внутренняя отделка помещений стадиона, витражное остекление и монтаж навесных вентилируемых фасадов. Завершается строительство входных групп и обходной пешеходной эстакады. Выполняются работы по монтажу инженерных сетей и оборудования, а также благоустройству территории стадиона. На объекте работает более 2000 человек.