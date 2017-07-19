На Третьей Продольной магистрали уже начались работы по укладке щебеночно-мастичного асфальтобетона. Работы по реконструкции 11-километрового участка в границах улиц Менделеева и Неждановой ведутся около двух месяцев. За это время дорожная компания выполнила основные работы по фрезерованию старого деформированного покрытия и устройству выравнивающего слоя асфальтобетона. Сейчас бригады приступили к укладке финишного покрытия на автотрассе, которая обеспечивает вывод транзитного транспорта с основных городских магистралей. В связи с комплексным обновлением транспортной артерии проезд на отдельных ее участках ограничен путем сужения. Автомобилистов просят учесть это обстоятельство и быть готовыми к временным неудобствам.

Согласно проекту теперь вместо прежней полосы будет устроено твердое покрытие с барьерными ограждениями. Это позволит обеспечить более эффективное содержание трассы, качественную и оперативную очистку проезжей части. Дорожными бригадами уже выполнен демонтаж дорожного борта, вывозятся излишки грунта.

– Нарезаем дорожное корыто, уплотняем его и делаем дорожную одежду из щебня. Сверху укладываем асфальтобетонное покрытие, – рассказал представитель дорожной компании Ислам Азизов.

Позади такие важные этапы, как удаление старого полотна и устройство первого – выравнивающего – слоя из мелкозернистого асфальтобетона. При укладке второго – верхнего – покрытия используется щебеночно-мастичный асфальтобетон, отличающийся износостойкостью и высокими сцепными характеристиками. На объекте задействованы 35 единиц спецтехники, в том числе современные катки, асфальтоукладчик, самосвалы.