В эти выходные волгоградцев ждут на фестивале «ВолгаLOVEФест», в рамках которого состоится концерт одного из самых популярных поп-хип-хоп-исполнителей страны — Джигана. Помимо этого, в рамках фестиваля состоится турнир по семейному футболу и бадминтону «Статус – «СВОЙ!», участники молодежных субкультур удивят тебя своими талантами.

Развлечения найдутся для всех: как для взрослых гостей, так и для самых маленьких. В течение всего мероприятия маленьких гостей будут развлекать аниматоры. А для взрослых будут проходить мастер-классы, организованы фото-тематические зоны, конкурсы и многое другое.

Ну и в завершении фестиваля перед собравшимися выступит Джиган, который исполнит свои самые популярные треки. Гостей ждут 8 июля на парковке торгово-развлекательного центра «Комсомолл» с 10:00. Приходите в красном.