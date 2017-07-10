В минувшие выходные в Волгограде состоялся городской фестиваль «ВолгаLOVEФест», главным гостем которого стал дин из самых популярных поп-хип-хоп-исполнителей страны — Джиган. Праздник проходил на парковке ТРК «КомсоМолл», а значит, посетить праздник и увидеть концерт Джигана мог любой желающий.

В рамках фестиваля гости смогли принять участие в различных конкурсах с призами, сделать фото на память в фотозонах, а также посетить различные мастер-классы. Каждая интерактивная площадка была востребована как маленькими, так и взрослыми гостями. Детишек развлекали аниматоры, а взрослые занимали очередь в «шуточный» ЗАГС, чтобы сделать красочное фото на память. Помимо этого, в течение всего дня гости слушали отличную музыку от LOVE Radio-Волгоград.

Ну и конечно, все ждали выступление Джигана, которое началось ближе к вечеру. Гости с восторгом встречали приглашенного гостя, все хотели пожать ему руку и сделать с ним селфи. Концерт начался с восторженных визгов поклонников, и Джиган не заставил толпу ждать и исполнил свои самые популярные треки. Концерт получился великолепным, организация на уровне, было все очень красочно, весело было всем. Ну а если вы не смогли посетить данное мероприятие, то смотрите наш фотоотчет и видео с концерта ;-)

#волгаloveфест #blackstarmafia #volgograd #2017 #надоподкачаться !!!) A post shared by Антон Турута (@antonturuta) on Jul 9, 2017 at 1:36am PDT