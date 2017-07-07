На этих выходных к действующим сетям городского водопровода будут подключены новые водоочистные сооружения Краснооктябрьского района (ВОС КОР): насосная станция второго подъема и трансформаторная подстанция. Комплекс водоочистки станет настоящим подарком жителям Центрального и Ворошиловского районов, а также жителям поселка Ангарский в Дзержинском, микрорайона Тулака в Советском и Научного городка в Краснооктябрьском районе Волгограда.

В водоканале готовились к этому событию больше полугода. План работ по подключению новых ВОС КОР к сетям был синхронизирован с инвестиционной программой компании, что позволяет выполнить огромный объем работ. Сразу 33 мероприятия по модернизации водопровода будут проведены на сетях водоснабжения в эти выходные. Ранее такой объем работ в городе никогда не проводился. Комплекс работ будет проведен как на действующих водопроводных очистных сооружениях, так и на вновь построенных сетях городского водопровода.

Запланированный объем мероприятий можно осуществить только в условиях одновременного отключения системы водоснабжения на большой территории города. Успешное завершение всех запланированных работ позволит вдвое увеличить объем подаваемой воды жителям, а также снять нагрузку с близлежащих насосных станций.

Главные и самые масштабные работы пройдут на водоочистных сооружениях Краснооктябрьского района. Запуск нового комплекса водоочистки позволит перераспределить нагрузку на сети водоснабжения в четырех районах города, где проживает 350 тысяч человек. Производительность системы водоснабжения вырастет со 100 до 200 тысяч кубометров в сутки. Это повысит надежность системы водоснабжения и качество питьевой воды, а также создаст резервные мощности для развития инфраструктуры города. Старая водоочистная станция, построенная еще в 1956 году, морально и технически устарела и нуждается в модернизации.

Для того, чтобы ввести в эксплуатацию новые объекты, специалистам компании «Концессии водоснабжения» и подрядных организаций нужно будет подключить к сетям сразу шесть точек на водопроводных очистных сооружениях:

— четыре трубопровода диаметром 800 мм,

— один магистральный трубопровод диаметром 600 мм, подающий воду в Центральный и Дзержинский районы города,

— один магистральный водопровод диаметром 1200 мм, подающий воду в Центральный, Ворошиловский и часть Советского (район Тулака) районов Волгограда.

Такой беспрецедентный по масштабам объем работ в режиме отключения системы водоснабжения позволит провести пусконаладочные работы на новой насосной станции второго подъема.

Параллельно будут вестись работы еще на 12 точках строительства нулевой рокадной автодороги, в том числе:

— замена участка трубопровода диаметром 1200 мм, длиной 36 метров, попадающего под проезжую часть,

— подключение к действующим сетям вынесенного из-под проезжей части трубопровода диаметром 600 мм (два монтажных участка работ),

— подключение вновь проложенного водовода диаметром 300 мм к магистральному трубопроводу диаметром 1200 мм,

— шесть врезок абонентских вводов диаметром от 100 до 400 мм.

Дополнительно специалисты компании «Концессии водоснабжения» и подрядных организаций проведут работы по устройству второго ввода воды на строящийся стадион «Волгоград Арена» и по подключению последней очереди магистрального трубопровода диаметром 700 мм на ул. 62-й армии (в районе речного вокзала), а также ряд других, более мелких мероприятий.

Технические условия и регламенты проведения запланированных в рамках инвестиционной программы работ предусматривают обязательную остановку действующей станции и прекращение подачи воды потребителям Центрального, Ворошиловского, Дзержинского (пос. Ангарский), Краснооктябрьского (Научный городок), и Советского (пос. Тулака) районов, в связи с чем будет временно ограничено водоснабжение с 22:00 7 июля до 22:00 9 июля. В части Ворошиловского района ограничение водоснабжения до полного восстановления гидравлического режима возможно до 6:00 10 июля.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.