Астраханский мост может заиграть «новыми» красками, а точнее — получить художественную подсветку. В рамках реализации проектов архитектурно–художественного оформления Волгограда Астраханский мост через пойму реки Царицы будет оснащен художественной подсветкой. Реализацией проекта займется ПАО «Волгоградоблэлектро».

Согласно разработанному проекту, на мосту будет установлено большое количество светильников, которые могут отображать множество оттенков цветовой палитры, существующих в природе. Благодаря большому количеству светильников, расположенных по боковой поверхности и внутри моста, а также технологичной программе управления подсветкой с возможностью создания различных вариантов подсветки, можно получать объемное освещение. Такая система – особенность проекта. Кроме того, основой художественного освещения являются энергосберегающие современные светодиодные технологии, разработанные в России.

В будни, в выходные и праздничные дни мост будет освещаться разнообразными сценарными программами, подчёркивая индивидуальность проекта, а также радуя жителей и гостей Волгограда цветовыми переливами.

Работы по организации художественного освещения Астраханского моста планируется завершить в начале сентября. Проводимые мероприятия войдут в общую комплексную программу благоустройства поймы реки Царицы и строительства интерактивного музея «Россия–моя история».