Музей занимательных наук Эйнштейна вновь запустили свой проект «Наука в парке». В рамках проекта каждую субботу музей будет разворачивать лабораторию под открытым небом, куда приглашаются как дети, так и взрослые.

Лаборатория под открытым небом будет работать каждую субботу июля и августа с 18:00 до 20:00 в парках города. Посетив передвижную лабораторию каждый желающий сможет убедиться в том, что наука может быть интересной.

Попробовать себя в роли исследователя смогут все, а самые смелые даже смогут провести опыты своими руками: запустить вечный двигатель, разгадать загадку пирамиды, оказаться в гигантском мыльном пузыре, раскрыть тайны человеческого организма, окунуться в туман, освежиться морозным дыханием, забит бананом гвоздь и многое другое!

Самые занимательные экспонаты и удивительные эксперименты от Музея Эйнштейна! Вход свободный, без возрастных ограничений.

Все подробности о работе проекта можно узнать на сайте

www.эйнштейниум.рф