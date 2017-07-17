Музей занимательных наук Эйнштейна вновь запустили свой проект «Наука в парке». В рамках проекта каждую субботу музей будет разворачивать лабораторию под открытым небом, куда приглашаются как дети, так и взрослые.
Лаборатория под открытым небом будет работать каждую субботу июля и августа с 18:00 до 20:00 в парках города. Посетив передвижную лабораторию каждый желающий сможет убедиться в том, что наука может быть интересной.
Попробовать себя в роли исследователя смогут все, а самые смелые даже смогут провести опыты своими руками: запустить вечный двигатель, разгадать загадку пирамиды, оказаться в гигантском мыльном пузыре, раскрыть тайны человеческого организма, окунуться в туман, освежиться морозным дыханием, забит бананом гвоздь и многое другое!
Самые занимательные экспонаты и удивительные эксперименты от Музея Эйнштейна! Вход свободный, без возрастных ограничений.
Все подробности о работе проекта можно узнать на сайте
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