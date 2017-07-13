В рамках реализации проекта «Музей археологии под открытым небом «Город Дубов», победившего во всероссийском «Конвейере проектов» в 2016 году, 250 школьников, студентов и краеведов приняли участие в работе необычной выставочной площадки. Начинающие археологи познакомились с методикой археологического исследования, поучаствовали в экспедиции и посетили места раскопок.

Как рассказала автор проекта Оксана Александровская, уникальная выставочная площадка работала на территории памятника федерального значения «Водянское городище» Волгоградской области с 30 июня по 12 июля.

Экскурсия прошла в интерактивной форме: ребята узнали о значении находок керамики, монет, культовых предметов, посетили мастер-класс по росписи керамики. Самые внимательные слушатели получили памятные призы. В роли экскурсоводов выступили кандидаты исторических наук Евгений Мыськов и Андрей Лапшин.

Ярким завершением путешествия по средневековому городищу стало выступление реконструкторов из клуба исторического фехтования и реконструкции «Дракар» — битва на мечах, рассказ о средневековом костюме и методика изготовления оружия.

Отметим, проект направлен на вовлечение молодежи в процесс сохранения историко-культурного наследия Волгоградской области и реализуется при поддержке комитета молодежной политики Волгоградской области, Волгоградского государственного социально-педагогического университета, Музейно-выставочного комплекса г. Волжского на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи.