Компания «Концессии водоснабжения» продолжает воплощать в жизнь программу сотрудничества с высшими учебными заведениями. Уже заключено 4 договора и соглашения о сотрудничестве с тремя крупными университетами Волгограда. С начала этого года 36 студентов из различных высших учебных заведений прошли производственную практику в «Концессии водоснабжения». В основном, это студенты профильных специальностей, которые готовит институт архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета. Кроме того, смогли ознакомиться с работой компании и студенты из ВолГУ, Волгоградского института управления (филиал РАНХиГС), ВГАУ. В настоящее время производственную практику в «Концессиях водоснабжения» проходят студенты, обучающиеся специальностям «экономическая безопасность» и «водоснабжение и водоотведение».

Молодые люди проходят практику в производственно-технической дирекции, дирекции по перспективному развитию и капитальному строительству, службе экологического и технологического надзора, центральной диспетчерской службе и других подразделениях. За каждым студентом закреплены руководители практики, в состав которых включены ведущие специалисты и руководители подразделений, что обеспечивает высокое качество получаемых знаний, умений и навыков.

Наталья Брагина, студентка 3 курса кафедры водоснабжения и водоотведения: «Я прохожу практику в технической группе вот уже четыре недели. Во время практики я ознакомилась с процессом выдачи технических условий на подключение к сетям. В данный момент я занимаюсь систематизацией документов, которые подают физические и юридические лица. Несмотря на то, что объем работы большой, я довольно быстро освоилась. В перспективе планирую использовать полученные в концессиях знания при подготовке дипломной работы».

С некоторыми студентами были заключены срочные трудовые договоры, таким образом, они замещали действующие инженерные должности и получили оплату за свой труд согласно фактически отработанному времени. По результатам пройденной практики наиболее успешные ребята могут в дальнейшем трудоустроиться в компании по своей специальности.

Стоит отметить, что проходившие практику студенты были также приглашены на проведение ежегодного публичного отчета «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения»: молодые люди увидели новые современные объекты водоканала и теплового хозяйства, а также впервые побывали в музее Царицынской водокачки.