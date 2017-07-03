А вы знаете, куда звонить, если вы обнаружили, что по улице бежит вода из-за коммунальной аварии? Многие наверняка назовут правильный ответ, но воспользуются в большинстве случаев неверным. Да-да, граждане зачастую не сообщают об аварии напрямую туда, куда нужно, а предпочитают ждать, когда аварийные службы сами додумаются приехать на место аварии, не имея о ней никакой информации.

Подобное приводит к тому, что компетентные службы узнают об аварии несвоевременно, а значит, не имеют возможности вовремя её устранить. Из-за этого жители, которые остались без воды из-за течи, вынуждены ждать её появления дольше, чем оно того требует.

Так что же необходимо делать в случае, если вы стали свидетелем коммунальной аварии? Правильно — необходимо сообщить об этом в аварийную службу, которая устранит течь и поможет сократить время ожидания воды в домах, отключенных из-за аварии.

Ну и тут вы спросите: а куда же по вашему звонить? Сейчас мы все подробно объясним. В случае, если вы стали свидетелем коммунальной аварии, или же видите, что по улице бежит ручьем вода, а её быть там не должно, вам необходимо набрать номера «Концессии водоснабжения»:

Контакт-центр (многоканальный)

+7 (8442) 60-66-00

+7 (8442) 99-67-96

+7 (8442) 99-07-93

Звонки принимаются круглосуточно.

Знайте, если вы позвоните сначала по этим номерам, а уже потом начнете выкладывать фото с места аварии в соц. сети, аварию устранят гораздо быстрее.