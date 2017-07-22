В эти дни в рамках инвестиционной программы «Концессии водоснабжения» проводит большой объем модернизационных мероприятий на водоочистных сооружениях Кировского района Волгограда и сетях трех районов, в которые поступает вода с этих сооружений. Проводимые работы позволят в будущем обойтись без таких масштабных и частых отключений воды.

Во время запланированных работ рабочим предстоит провести ряд мероприятий – пусконаладочные работы системы автоматизации и частотно-регулируемых приводов (ЧРП) насосных агрегатов на водопроводной насосной станции «Горная поляна – Новая», замена участка магистрального водовода диаметром 1000 мм на ул. Бутлерова и большого количества задвижек на сетях.

Одно из самых ответственных мероприятий, запланированных на эти дни, – монтаж затворов для четырех новых насосных агрегатов и разделительного затвора диаметром 1,2 метра между старым и новым машинным залом насосной станции водоочистных сооружений. Затвор необходим для того, чтобы эти два зала впоследствии можно было модернизировать по отдельности, без остановки сооружений полностью и, соответственно, — без прекращения подачи воды жителям трех районов. Ранее тут была установлена общая напорная гребенка двух насосных станций, которая подавала воду с двух станций в один трубопровод. Затвор же разделит подачу воды на две зоны: южную (южную часть Кировского и доканальную часть Красноармейского районов) и северную (северную часть Кировского и Советского районов), а это значит, что такого масштабного отключения водоснабжения больше не потребуется.

Как пояснил начальник службы экологического надзора, главный эколог ООО «Концессии водоснабжения» Руденко Александр: «К сожалению данные мероприятия не могут быть проведены без вынужденной остановки водоснабжения. Данные мероприятия позволят обеспечить замену насосного оборудования без глобального отключения потребителей от водоснабжения, а также нормализуют сам режим водоснабжения, т.е. в будущем жители смогут получать водоснабжения в нормальном режиме с нормальным давлением. Работы на насосных станциях никак не повлияют на качество воды, которая также будет соответсвовать всем требованиям питьевой воды».

Во время плановой остановки, помимо установки разделительного затвора, здесь предстоит переврезка трубопроводов, замена и монтаж задвижек разного диаметра – от 300 мм до 1,2 метра, и прочие работы, которые впоследствии существенно повысят надежность насосной станции и, соответственно, качество водоснабжения южной части города.

Из 42 часов ограничения водоснабжения только 23 часа займет выполнение работ на самых ответственных участках – монтаже разделительного затвора и прочих мероприятиях в старом и новом машинном зале. Все остальное время необходимо на остановку водоочистных сооружений и сброс воды из водоводов, а также на последующее заполнение сетей с выходом на нормальный гидравлический режим водоснабжения города.