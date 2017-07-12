Прошедшее на этих выходных ограничение подачи воды, затронувшее пять районов Волгограда: Центральный, Ворошиловский – полностью, а Дзержинский, Советский и Краснооктябрьский — частично, закончилось на несколько часов раньше запланированного времени.

Насосная станция первого подъема была запущена уже в 6 часов вечера 8 июля вместо плановых двенадцати часов ночи. В час ночи воскресенья очищенная вода стала подаваться на насосную станцию второго подъема и к пяти утра уже начала поступать в краны жителей. К 18:00 водоснабжение было полностью восстановлено на всех участках сети, включая отдаленные. Напомним, что по плану вода должна была поступить жителям не ранее 22:00 9 июля.

Как удалось обогнать время, выполняя беспрецедентно большой для водоканала объем работ, рассказали специалисты компании «Концессии водоснабжения».

Самый ответственный, долгий по времени и сложный участок работ из запланированных 33 мероприятий – это замена части магистрального водопровода с максимально возможным диаметром трубы 1200 мм. Это часть действующего трубопровода, по которому вода с водоочистной станции подается на разводящие сети. Необходимо было оперативно заменить изношенный участок трубы и максимально укрепить его, ведь именно здесь над водопроводом скоро пройдет новая объездная дорога. Инженерные расчеты показали, что на проведение этой операции требуется 24 часа с учетом возможных форс-мажоров. В проведении этих работ были задействованы (помимо сотрудников «Концессий») еще две подрядных организации.

«Для начала необходимо было вырезать участок старой трубы. Чтобы сэкономить время, к его демонтажу мы приступили за 2 часа до завершения полного спуска воды, в 4 часа утра, — рассказал руководитель оперативного штаба концессий, и.о. главного инженера Джамшед Рахимов. – Основная сложность заключалась в том, что до начала демонтажа мы не знали наверняка, в каком состоянии находится старый трубопровод. С 1950-х годов могли произойти серьезные подвижки грунта. Нельзя было исключать, что при раскопках старая труба выгнется дугой, и когда ее начнут вырезать, обнаружится большой перекос. При такой длине участка и таком большом диаметре это категорически недопустимо. Новую трубу в стальной защитной «рубашке» весом 25 тонн и длиной 36 метров нам нужно было опустить на глубину 6 метров и приварить, не допуская ни одного градуса отклонений. Предварительные расчеты показали, что вероятность отклонения на данном участке может доходить до серьезных значений. По факту же отклонения оказались не столь критичны и потребовали намного меньше времени на устранение, что мы считаем очень большой удачей. Кроме того, сыграло свою роль мастерство рабочих – в первую очередь сварщиков. Они отказались от обедов и перерывов, чтобы сделать работу как можно быстрее. Их профессионализм и ответственность дали нам еще час экономии времени».

Операции по замене части магистрального трубопровода заняли на 5 часов меньше запланированного. Без отклонений от графика прошли мероприятия и на остальных участках модернизации, которых было более 30. В результате сэкономленных часов работы запуск станции первого подъема произошел значительно раньше, и с часа ночи очищенная вода уже начала поступать в водопроводные сети. Это также помогло выиграть время. Заполнение водопровода в дневное время занимает около 15 часов, так как жители сразу начинают активно разбирать воду. Ночью же водоразбор в два раза меньше, чем днем. К тому же, в «Концессиях» отказались от проведения мелких плановых работ на сетях Ворошиловского района. Это позволило не спускать воду на отдельных удаленных участках водопровода, что также сказалось на скорости заполнения сетей. Таким образом, сети заполнились водой вдвое быстрее – всего за 7,5 часов.

Совокупность взаимосвязанных друг с другом факторов привела к тому, что опережение графика составило почти 14 часов.