Подготовка к отопительному сезону продолжается. Специалисты компании «Концессии теплоснабжения» одновременно с плановыми ремонтами котельных и заменой участков тепловых сетей осуществляют промывку и опрессовку внутридомовых систем отопления. На данный момент к отопительному сезону готовы уже 53% многоквартирных домов областного центра.

В настоящее время из 5004 многоквартирных домов Волгограда, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения, промыто и опрессовано 2632 многоэтажки. Все работы идут четко по графику.

Проверка внутридомовых сетей отопления осуществляется тепловыми сетями по заявке потребителя — управляющей организации, которая подается в территориальное подразделение отдела режимов потребления «Концессии теплоснабжения» (районную тепловую инспекцию). Если в ходе проверки выявляются нарушения, УК и ТСЖ обязаны их устранить. Только после этого они могут получить акт промывки и опрессовки системы отопления. В основном, нарекания касаются не прошедших поверку измерительных приборов, отсутствия запорной арматуры на вводах и теплоизоляции на трубах.

Кроме акта опрессовки систем отопления, управляющая организация обязана получить от тепловых сетей документ, подтверждающий готовность теплопотребляющих установок дома к прохождению отопительного сезона. Окончательная готовность жилого здания к зиме утверждается органами местного самоуправления — администрацией Волгограда.

Помимо многоквартирных домов, промывка и опрессовка систем отопления сегодня осуществляется в социально значимых объектах Волгограда. Так, из 185 муниципальных учреждений на данный момент к отопительному сезону подготовлено 62. Из 509 образовательных учреждений 351 промыто и опрессовано. Из 130 городских поликлиник готовы встретить зиму 53.