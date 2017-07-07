За первое полугодие 2017 года новый круглосуточный Контакт-центр компании «Концессии водоснабжения» (99-67-96) принял больше 70 тысяч звонков от волгоградцев. Звонят сюда с самыми разными вопросами. Люди дают заявки на устранение аварий, уточняют стоимость услуг, узнают, как присоединиться к сетям, как оформить документы, из чего состоят суммы в платежках и многое другое. Ответы на самые частые вопросы, касающиеся установки приборов учета, опубликованы ниже.

Вопрос: Сколько стоит опломбировка прибора учета?

Ответ: Первая опломбировка всегда выполняется бесплатно. Абонент платит только за установку счетчика — непосредственно той компании, которая ему оказывала эту услугу. Вторая и последующие опломбировки (например, из-за срыва пломбы) уже оплачиваются.

Вопрос: Заявление на опломбировку счетчика было написано месяц назад, но до сих пор контролер не пришел. Когда он будет опломбирован и будет ли вообще?

Ответ: С 1 апреля 2017 года начисление платы за полив земельного участка для тех, у кого не установлен прибор учета, рассчитывается как разница между общей площадью земельного участка и суммарной площадью всех построек. Многие владельцы домов отложили этот вопрос на последний момент, в итоге количество желающих установить счетчики превысило 8000 человек. Опломбировать такое количество счетчиков быстро технически невозможно.

Поэтому в концессии было принято решение делать расчеты по установленным счетчикам, уже начиная с момента подачи абонентом заявления, без наличия пломб на водомерах. Кроме того, срок подачи заявлений был продлен в связи с большим количеством желающих оплачивать воду по счетчику.

Таким образом, абонентам, которые подали заявление на опломбировку прибора учета, но еще не получили долгожданную пломбу на счетчике, начисления рассчитываются уже по прибору учета, а не по поливному нормативу.

Если же абонент установил счетчик и своевременно подал заявление, но получил платежку с начислениями по нормативу, нужно оплатить не ту сумму, которая указана в платежном документе, а ее часть, исходя из того объема воды, которую он потребил. Специалисты концессий всегда помогут рассчитать такую плату. Таким абонентам расчеты должны производиться уже по показаниям счетчика. В случае обнаружения ошибки нужно позвонить в круглосуточный Контакт-центр компании «Концессии водоснабжения» (99-67-96), и операторы передадут информацию о такой ошибке специалистам, которые и выполнят перерасчет.

Абонентам, которые не установили счетчик и не подали заявление на его опломбировку, начисления производятся по нормативу.

Вопрос: Куда подавать показания по прибору учета, если он еще не опломбирован?

Ответ: показания можно передать с 20 по 23 число каждого месяца в абонентском отделе на ул. Пархоменко, 47а. Жители Красноармейского, Кировского и Советского районов могут обратиться на ул. Армавирская, 2а. Кроме того, показания прибора учета можно передать по телефонам 99-67-96 и 606-600.

Вопрос: Куда подавать показания приборов учета после опломбировки?

Ответ: Показания абонент может подать следующими способами:

— через личный кабинет на сайте ИВЦ ЖКХ и ТЭК — http://ivc34.ru/

— позвонив по телефонам, указанным на оборотной стороне квитанции.

— в абонентском отделе на ул. Пархоменко, 47а.

— в абонентском отделе на ул. Армавирская, 2а (для жителей Красноармейского, Кировского и Советского районов).

— по телефонам 99-67-96 и 606-600.

Показания приборов учета передаются с 20 по 23 числа каждого месяца.