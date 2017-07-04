В июле жители частных домов, у которых по каким-либо причинам не было оформлено присоединение к канализации, смогут заключить договор на водоотведение без оплаты за технологическое присоединение и без применения к ним штрафных санкций за нарушение. Компания «Концессии водоснабжения» объявила июль месяцем, свободным от штрафных санкций за нелегальное подключение к сетям канализации.

В течение всего месяца будет действовать акция «Отмена штрафов за нелегальные врезки в канализацию». Как пояснили в Управлении реализации водоснабжения и водоотведения «Концессий водоснабжения»: «Акция распространяется только на владельцев частных жилых домов и не касается коммерческих организаций и предприятий. К бизнесу требования полноценного оформления документации и оплаты за технологическое подключение остаются без изменений, весь пакет документов у них должен быть оформлен своевременно и в полном объеме. Однако рейды показали, что и у обычных жителей нелегальных врезок в сети более, чем достаточно. Конечно, люди боятся даже начинать движение в сторону узаконивания, обоснованно опасаясь серьезных штрафов. Мы решили пойти навстречу людям и провести такой месячник по легализации».

Помимо отмены штрафов за незаконное пользование канализационными сетями, жители, решившие больше не нарушать закон, будут освобождены и от оплаты за технологическое присоединение к сетям. Единственное, что они должны будут гарантировать ресурсоснабжающей организации, — это оформление разрешительной документации до конца 2017 года.

Следует отметить, что такие льготные условия действуют только в июле. С 1 августа амнистия закончится, и тогда выявленные рейдами хозяева нелегальных врезок в сеть будут оплачивать штрафы в полном объеме. Сумма штрафных санкций при этом составит более 100 тыс. рублей.

Чтобы воспользоваться акцией по отмене штрафов за нелегальное присоединение к сетям канализации, собственнику жилья необходимо:

• обратиться в Центр обслуживания клиентов ООО «Концессии водоснабжения» по адресам: ул. Пархоменко, 47 а или ул. Армавирская, 2 а, заполнив следующие документы:

1. заявление установленного образца;

2. гарантийное обязательство об оформлении необходимой разрешительной документации на подключение домовладения к водоотведению сроком до 31.12.2017.

• или скачать форму заявки на сайте: investvoda.ru (в разделе Потребителям/Физическим лицам/Отмена штрафов за нелегальные врезки в канализацию).

Вопросы можно задать по телефонам многоканального круглосуточного Контакт-центра: 99-67-96, 606-600.