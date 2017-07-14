Ну вот и пятница. Жутко усталые от работы, мы все хотим расслабиться и провести время в свое удовольствие. Кто-то проведет выходные дома или на природе, а кому-то хочется посетить городские мероприятие, которых, к слову, в эти дни пройдет немало. «Живой Волгоград», как обычно, подготовил для вас подробный анонс предстоящих мероприятий. Ищите, что нравится, запоминайте время и место и смело отправляйтесь развлекаться:
14 июля
20:00 — пл. Советская, мультпоказ сказки «Царевна-лягушка»;
21:00 — набережная напротив музея-панорамы «Сталинградская битва», показ фильмов «Оз. Великий и ужасный» и «Сбежавшая невеста»
15 июля
16:00 — набережная Красноармейского района, Минифест уличных музыкантов;
18:00 — ТОС Феодосийский — Ворошиловский район, досуговое мероприятие для детей и подростков «Радужное лето»;
18:00 — Красноармейский район бульвар Энгельса, «Лаборатория под открытым небом»;
18:00 — набережная Красноармейского района, фестиваль «Русь православная»;
21:00 — набережная напротив музея-панорамы «Сталинградская битва», показ фильмов «Дублёр» и «Голос монстра»;
21:00 — площадь Павших Борцов, Уникальное светомузыкальное шоу от «Русал».
16 июля
17:00 — площадь им. В.И. Ленина, Городская квест-игра «Любимых книг чудесные страницы»;
18:00 — верхняя терраса Центральной набережной, социальная акция «Капитан Доверие»;
18:00 — бульвар Энгельса, концерт Егора Крида в честь 50-летия завода «КАУСТИК»;
19:00 — арт-бар «Белая лошадь», Концерт Тимофея Яровикова;
21:00 — набережная напротив музея-панорамы «Сталинградская битва», показ фильмов «Стрингер » и «Адреналин: Высокое напряжение».
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Последние коментарии
Давно таких выходных в городе не было.
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