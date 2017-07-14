Ну вот и пятница. Жутко усталые от работы, мы все хотим расслабиться и провести время в свое удовольствие. Кто-то проведет выходные дома или на природе, а кому-то хочется посетить городские мероприятие, которых, к слову, в эти дни пройдет немало. «Живой Волгоград», как обычно, подготовил для вас подробный анонс предстоящих мероприятий. Ищите, что нравится, запоминайте время и место и смело отправляйтесь развлекаться:

14 июля

20:00 — пл. Советская, мультпоказ сказки «Царевна-лягушка»;

21:00 — набережная напротив музея-панорамы «Сталинградская битва», показ фильмов «Оз. Великий и ужасный» и «Сбежавшая невеста»

15 июля

16:00 — набережная Красноармейского района, Минифест уличных музыкантов;

18:00 — ТОС Феодосийский — Ворошиловский район, досуговое мероприятие для детей и подростков «Радужное лето»;

18:00 — Красноармейский район бульвар Энгельса, «Лаборатория под открытым небом»;

18:00 — набережная Красноармейского района, фестиваль «Русь православная»;

21:00 — набережная напротив музея-панорамы «Сталинградская битва», показ фильмов «Дублёр» и «Голос монстра»;

21:00 — площадь Павших Борцов, Уникальное светомузыкальное шоу от «Русал».

16 июля

17:00 — площадь им. В.И. Ленина, Городская квест-игра «Любимых книг чудесные страницы»;

18:00 — верхняя терраса Центральной набережной, социальная акция «Капитан Доверие»;

18:00 — бульвар Энгельса, концерт Егора Крида в честь 50-летия завода «КАУСТИК»;

19:00 — арт-бар «Белая лошадь», Концерт Тимофея Яровикова;

21:00 — набережная напротив музея-панорамы «Сталинградская битва», показ фильмов «Стрингер » и «Адреналин: Высокое напряжение».

Разбирайте афишу, помечайте себе в календаре, а лучше подписывайтесь на наш календарь, и вы всегда будете в курсе всех ближайших мероприятий.