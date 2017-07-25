В минувшие выходные на Центральной набережной города состоялась всероссийская тренировка по боксу. Участие в разминке и массовой тренировке, которую провел волгоградский боксер, мастер спорта международного класса Артем Сусленков, приняла председатель комитета молодежной политики Волгоградской области Елена Сласаренко, а также 300 молодых спортсменов из волгоградского региона.

Акция #бьёмрекорд2017 стартовала одновременно во всех регионах, воспитанники спортивных школ отработали основные стоики и удары в боксе. Как рассказали в региональном комитете молодежной политики, 22 июля страна впервые отпразднует Всероссийский день бокса, приуроченный к 25-летию со дня создания национальной федерации по этому виду спорта. Ключевым событием станет массовая тренировка под руководством олимпийских чемпионов в Москве на Красной площади. После завершения праздника результаты акции в Москве, Санкт-Петербурге, Грозном, Краснодаре, Перми, Тюмени, Кемерово, Новосибирске, Хабаровске, Волгограде, Златоусте и Казани, внесут самую массовую тренировку в книгу рекордов России.

Организаторами мероприятия выступила Федерация Бокса России и Волгоградская областная федерация бокса.

фото с официального портала администрации Волгоградской области фото с официального портала администрации Волгоградской области