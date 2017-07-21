В Тракторозаводском районе приступили к строительству нового участка теплотрассы на ул. Атласова. Работы на объекте осуществляют ООО «Концессии теплоснабжения» в рамках утвержденной инвестиционной программы, предполагающей модернизацию объектов коммунального хозяйства и повышение надежности теплоснабжения.

​Протяженность нового предызолированного трубопровода в пенополиуретановой изоляции диаметром 250 мм составляет 400 метров. Теплотрассу будут прокладывать бесканальным способом непосредственно в грунт, без возведения бетонного «короба». В месте прохождения под проезжей частью трубы будут обеспечены дополнительной защитой в виде стального футляра, который даст возможность увеличить срок эксплуатации сети.

В период прокладки нового трубопровода с 20 июля до 20:00 8 сентября будет ограничено движение транспорта по ул. Атласова в границах от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. 4-й участок. Объезд осуществляется по ул. Рыкачева, Тарифной, Салтыкова-Щедрина.

Напомним, всего в этом году объем инвестиций «Концессий теплоснабжения» в коммунальную инфраструктуру города составит 1,85 млрд. рублей.