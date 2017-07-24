В двух районах Волгограда будут проведены работы по вводу в эксплуатацию новых участков водопроводной сети взамен изношенных старых сетей. В связи с этим будет временно отключена подача воды жителям Краснооктябрьского и Красноармейского районов. Работы проводит компания «Концессии водоснабжения» в рамках инвестиционной программы. Модернизация водопровода позволит повысить надежность системы водоснабжения города и улучшит качество подачи воды населению.

Врезка трубопроводов в сеть возможна только при ограничении водоснабжения жителям нескольких улиц Краснооктябрьского и Красноармейского районов.

Краснооктябрьский район

С 8.30 25 июля по 9.00 26 июля 2017 будет ограничено водоснабжение потребителей по следующим адресам:

— Ул. Гончарова, 5, 7, 7а, 9

— Пр. Металлургов, 30, 32, 34, 36

— Ул. М.Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88

Красноармейский район:

С 7.00 25 июля до 9.99 26 июля 2017 будет ограничено водоснабжение потребителей по следующим адресам:

— Ул. Гражданская, 10, 14, 16, 18, 22, 24

— Б-р Энгельса, 27, 29, 31, 33, 33а, 35

— Пр. Г. Сталинграда, 38, 40, 42, 44, 44а, 44г, 48, 48б

— Ул. Изобильная, 3, 4, 6, 10, 12, 12б, 14, 16, 20, 22, 22а

— Ул. Тельмана, 14, 19.

В период проведения работ будет дополнительно организован подвоз воды. Особое внимание уделяется объектам социального значения и жизнеобеспечения: больницам, детским учреждениям, пожарным частям и др. С графиком подвоза воды можно ознакомиться на сайте компании «Концессии водоснабжения» http://investvoda.ru.

Круглосуточный контакт-центр компании (тт. 99-67-96, 606-600) предоставит жителям оперативную информацию по передвижению водовозок, а также проконсультирует жителей по вопросам поступления воды в дома.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.